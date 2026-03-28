Benevento-Cosenza: probabili formazioni e streaming gratis

Benevento-Cosenza si gioca il 29 marzo 2026 alle 12:30: sfida tra capolista e inseguitrice

Stefano Sorce 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 15:21)

Domenica all'ora di pranzo può arrivare un altro snodo importante della stagione. Alle 12:30 del 29 marzo 2026, allo stadio Vigorito, il Benevento ospita il Cosenza in una sfida che mette di fronte la capolista e una squadra in piena corsa per restare agganciata alle zone alte. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BENEVENTO-COSENZA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Benevento arriva a questa partita con la pressione tipica di chi è davanti a tutti e vede il traguardo avvicinarsi. La squadra ha costruito il proprio primato con continuità e solidità, riuscendo a gestire bene sia le partite dominate sia quelle più sporche. In casa, poi, il rendimento è stato uno dei punti di forza della stagione. L’obiettivo è chiaro: continuare a vincere per avvicinare definitivamente la promozione. Tuttavia, proprio in questa fase, ogni partita diventa più complicata, perché gli avversari arrivano con motivazioni extra.

Il Cosenza, invece, si presenta con entusiasmo dopo il successo contro il Latina. La squadra ha dimostrato di avere qualità e soluzioni offensive, ma soprattutto di saper reagire nei momenti difficili. Il sistema è ormai consolidato e il gruppo sembra avere equilibrio, sia nella gestione del pallone che nelle transizioni. In trasferta servirà una prestazione attenta, ma i rossoblù hanno le caratteristiche per mettere in difficoltà anche una squadra come il Benevento, soprattutto se riusciranno a restare dentro la partita fino alla fine.

Probabili formazioni di Benevento-Cosenza — Il Benevento dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, puntando su una struttura offensiva con tre giocatori alle spalle della punta. A centrocampo equilibrio con Kouan e Maita, mentre davanti Tumminello sarà il riferimento principale.

Il Cosenza dovrebbe confermare il 4-3-2-1 visto nelle ultime uscite, con una linea difensiva ormai stabile e un centrocampo che garantisce corsa e inserimenti. Davanti, Emmausso e Florenzi agiranno alle spalle di Perlingieri.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Ceresoli; Kouan, Maita; Lamenta, Mignani, Della Morte; Tumminello.

Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Contiliano; Emmausso, Florenzi; Perlingieri.