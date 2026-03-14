Non perdere Benevento-Foggia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 14:32)

Domenica 15 marzo allo Stadio Ciro Vigorito andrà in scena la sfida tra Benevento e Foggia, gara valida per la trentaduesima giornata del Gruppo C di Serie C. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30, con due squadre che arrivano alla partita con situazioni di classifica e di forma completamente opposte.

Dove vedere Benevento-Foggia in diretta TV e streaming gratis — Benevento-Foggia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Benevento sta dominando il campionato e si presenta a questo appuntamento da capolista con 73 punti. La squadra guidata da Antonio Floro Flores è reduce da quattro vittorie consecutive e continua a mantenere un ritmo molto alto rispetto alle dirette inseguitrici. Nell’ultima giornata i giallorossi hanno superato senza particolari difficoltà il Sorrento nel derby campano, confermando un momento di grande fiducia.

Situazione decisamente più complicata per il Foggia. La formazione allenata da Michele Pazienza occupa l’ultimo posto in classifica con appena 22 punti e arriva alla sfida dopo cinque sconfitte consecutive. Un rendimento che rende sempre più difficile la corsa alla salvezza, soprattutto se non arriverà una svolta nelle prossime giornate.

Le probabili formazioni di Benevento-Foggia — Il Benevento dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, affidando l’attacco alla coppia formata da Tumminello e Salvemini, due giocatori chiamati a guidare il reparto avanzato e a sfruttare i rifornimenti degli esterni di centrocampo. Il Foggia potrebbe rispondere con il 3-5-2, con Bevilacqua e Tommasini come principali riferimenti offensivi.

Benevento (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Lamesta, Maita, Prisco, Della Morte; Tumminello, Salvemini. Allenatore: Pasquale Floro Flores.

Foggia (3-5-2): Perucchini; Staver, Biasiol, Giron; Valietti, Romeo, Garofalo, Castorri, Dimarco; Bevilacqua, Tommasini. Allenatore: Michele Pazienza.