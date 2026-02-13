Benevento-Latina allo stadio Stadio Ciro Vigorito in una sfida che può pesare molto sia in chiave promozione sia nella corsa salvezza. Il match è in programma nel weekend di Serie C (sabato 14 febbraio alle ore 14.00). Il Benevento vuole...

Stefano Sorce 13 febbraio - 16:41

Benevento-Latina allo stadio Stadio Ciro Vigorito in una sfida che può pesare molto sia in chiave promozione sia nella corsa salvezza. Il match è in programma nel weekend di Serie C (sabato 14 febbraio alle ore 14.00). Il Benevento vuole continuare la fuga nel girone C, mentre il Latina arriva con l’urgenza di fare punti per non scivolare in zona play-out.

Dove vedere Benevento-Latina in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Benevento: numeri da schiacciasassi — Gli Stregoni stanno dominando il campionato. Primo posto con 60 punti, undici risultati utili consecutivi (dieci vittorie e un pareggio) e un ritmo che ha pochi eguali anche nei principali campionati europei. L’ultima sconfitta risale a novembre, poi solo continuità, solidità e cinismo sotto porta. Il 5-0 inflitto al Trapani nell’ultimo turno è stato un messaggio chiaro al campionato: questa squadra non vuole rallentare. Il sistema di gioco è ormai consolidato: equilibrio a centrocampo, qualità sulla trequarti e un attaccante che finalizza il grande lavoro collettivo.

Il momento del Latina: equilibrio fragile — Situazione opposta per il Latina. I nerazzurri occupano il 15° posto, con appena un punto di vantaggio sulla zona play-out. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due sconfitte. La squadra fatica a trovare continuità e soprattutto soffre quando deve difendersi per lunghi tratti. Contro la capolista servirà una partita quasi perfetta, sia dal punto di vista tattico che mentale.

Benevento-Latina: probabili formazioni — Il Benevento dovrebbe schierarsi con Vannucchi tra i pali, difesa a quattro composta da Caldirola, Scognamillo, Pierozzi e Ceresoli. In mediana spazio a Maita e Talia, con Lamesta, Manconi e Carfora sulla trequarti a supporto di Tumminello.

Il Latina dovrebbe rispondere con Mastrantonio in porta e una difesa a tre formata da Dutu, Parodi e Marenco. Sulle corsie laterali agiranno Tomaselli e De Ciancio, mentre in mezzo al campo spazio a Pace, Pellitteri e Hergheligiu. In avanti la coppia sarà composta da Cioffi e Parigi.

Benevento: Vannucchi, Caldirola, Scognamillo, Pierozzi, Ceresoli, Maita, Talia, Lamesta, Manconi, Carfora, Tumminello.

Latina: Mastrantonio, Dutu, Parodi, Marenco, Tomaselli, Pace, Pellitteri, Hergheligiu, De Ciancio, Cioffi, Parigi.

