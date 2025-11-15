Il Girone C di Serie C propone un match di alta classifica. Benevento e Monopoli si affrontano domenica 16 novembre alle ore 12:30 in una sfida importante: i padroni di casa vogliono consolidare il terzo posto, mentre gli ospiti cercano punti per risalire ulteriormente la classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Benevento-Monopoli in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Benevento-Monopoli, streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Dove vedere Benevento-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Benevento è reduce da prestazioni solide e punta a consolidare il terzo posto a quota 26 punti. La squadra di Auteri cerca continuità e vuole sfruttare la spinta del fattore campo per rimanere in zona alta. Il Monopoli, invece, con 22 punti, mira a risalire ulteriormente in classifica. Colombo punta su compattezza difensiva e capacità di ripartenza, cercando di ottenere un risultato positivo in trasferta.
Le probabili formazioni di Benevento-Monopoli—
Il Benevento dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3, cercando fluidità offensiva e solidità difensiva. Il Monopoli opterà per un 5-3-2, puntando su equilibrio tra reparto arretrato e transizioni rapide.
Benevento (3-4-3): Vannucchi, Ceresoli, Saio, Borghini, Ricci, Mehic, Maita, Pierozzi, Manconi, Salvemini, Lamesta. Allenatore: Gaetano Auteri
Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo
Non perdere l’occasione di seguire Benevento-Monopoli in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Benevento-Monopoli in streaming live gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA