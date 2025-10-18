Benevento-Potenza, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:32)

Il Benevento è tra le squadre più attrezzate di questo campionato di Serie C per puntare alla promozione. I campani sono secondi nel Girone C e nel prossimo appuntamento, domani 19 ottobre alle 14:30, affronteranno il Potenza, altra squadra che sta ottenendo buoni risultati con continuità. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Benevento-Potenza in diretta TV e streaming gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un'occasione perfetta per godersi la sfida tra Benevento e Potenza, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l'emozione in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Benevento-Potenza” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Il Benevento attraversa un buon momento, con tre successi nelle ultime cinque partite e una convincente vittoria per 3-0 sull’Altamura che ha confermato la solidità e la crescita del gruppo. Dal canto suo, il Potenza occupa l'ottavo posto in classifica con tredici punti e si presenta alla sfida reduce da un pareggio a reti bianche contro il Latina, risultato che ha dato continuità ad un avvio di stagione complessivamente positivo.

Le probabili formazioni di Benevento-Potenza — Al super offensivo 3-4-3 del Benevento risponderà un più bilanciato, ma comunque offensivo, 4-3-3 da parte del Potenza. Ci aspettiamo, quindi, una partita non solo ricca di emozioni ma soprattutto di gol, dato che parliamo di due squadre che arrivano molto spesso a calciare verso la porta avversaria.

Benvenuto (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Scognamilio; Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi.

Potenza (4-3-3): Alastra; Rocchetti, Riccio, Camigliano, Adjapong; Martello, Castorani, Siatounis; D'Auria, Petrungaro, Selleri.

Non perdere Benevento-Potenza, il big match di Serie C disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.