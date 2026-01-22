Benevento-Siracusa: lo streaming gratis del match

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:30 andrà in scena Benevento-Siracusa in una sfida valida per il Girone C di Serie C che, sulla carta, sembra avere un chiaro padrone. I giallorossi guidano la classifica con autorità, mentre gli ospiti sono invischiati nella zona bassa e cercano punti salvezza. Una partita che mette di fronte due squadre con ambizioni e stati di forma completamente opposti.
Il Benevento arriva all’appuntamento in piena fiducia: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare certificano il grande momento della squadra di Floro Flores, reduce dal netto 3-0 sul Casarano. Attacco devastante e difesa solidissima rendono i campani la formazione più completa del girone. Situazione ben diversa per il Siracusa, che sta vivendo una stagione complicata. I siciliani faticano soprattutto lontano da casa e arrivano dalla sconfitta interna contro l’Audace Cerignola. La squadra di Turati cerca risposte, ma il rendimento recente non lascia grandi certezze.
Il match Benevento-Siracusa potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.
Per non perderti nemmeno un minuto del matchBenevento-Siracusa, sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
