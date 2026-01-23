Benevento-Siracusa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Benevento e Siracusa mette di fronte due realtà agli antipodi del Girone C. I sanniti arrivano all’appuntamento da capolista, forti di un rendimento straordinario, di un attacco prolifico e di una difesa tra le migliori del campionato

Stefano Sorce 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 22:48)

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 14:30, lo stadio Vigorito sarà il teatro della sfida tra Benevento-Siracusa, gara valida per la 22ª giornata del Girone C di Serie C. Un confronto che mette di fronte due squadre in momenti diametralmente opposti della stagione, ma accomunate dalla necessità di fare punti per inseguire obiettivi molto diversi.

Il momento delle due squadre — Il Benevento arriva all’appuntamento nel pieno di una stagione straordinaria. I sanniti comandano la classifica con 48 punti, in coabitazione con il Catania, e possono vantare il miglior attacco del girone con 46 gol segnati in 22 partite, oltre a una difesa tra le più solide del campionato. La squadra allenata da Floro Flores è reduce da una lunga serie positiva e va a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo, con l’obiettivo di consolidare il primato e proseguire la corsa verso la promozione diretta. Al Vigorito il Benevento ha costruito gran parte del proprio dominio, imponendo ritmo, intensità e qualità offensiva contro qualsiasi avversario.

Situazione decisamente più complessa in casa Siracusa. Gli aretusei occupano le zone basse della classifica e arrivano a Benevento dopo due sconfitte consecutive contro Monopoli e Audace Cerignola, risultati che hanno rallentato la rincorsa verso la salvezza. La squadra di Turati è chiamata a una prova di carattere su uno dei campi più difficili della categoria. Servirà compattezza difensiva e grande sacrificio per provare a contenere la potenza offensiva dei sanniti e, allo stesso tempo, trovare punti preziosi per restare agganciati alla lotta per non retrocedere.

Le probabili formazioni di Benevento-Siracusa — Il Benevento dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando su solidità difensiva e qualità tra le linee. In porta spazio a Vannucchi, con Talia, Scognamillo e Saio a comporre la linea arretrata. Sulle corsie agiranno Ceresoli e Lamesta, mentre in mezzo al campo Maita e Mehic garantiranno equilibrio. Alle spalle dell’unica punta Tumminello, pronti Salvemini e Simonetti.

Il Siracusa risponderà con il 4-2-3-1, cercando maggiore copertura e densità. Farroni tra i pali, difesa composta da Zanini, Bonacchi, Pacciardi e Cancellieri. In mediana Limonelli e Candiano, mentre sulla trequarti agiranno Di Paolo, Frisenna e Valente, a supporto dell’unica punta Contini.

Benevento (3-4-2-1): Vannucchi, Talia, Scognamillo, Saio, Ceresoli, Maita, Mehic, Lamesta, Salvemini, Simonetti, Tumminello.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Zanini, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Frisenna, Valente, Contini.