Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Redazione Derby Derby Derby 1 novembre - 20:30

Domenica 2 novembre alle 20,30 scendono in campo Benevento e Sorrento per il posticipo serale di Seri C. Il match tra la terza e la 13esima in classifica del girone C è in programma come di consueto al Ciro Vigorito.

Verso Benevento-Sorrento, come arrivano le due squadre al match — Il Benevento arriva a questo derby campano da terza in classifica dopo aver perso settimana scorsa lo scontro diretto per 1-0 nella trasferta di Catania. Le streghette hanno 22 punti e viaggiano a -3 dalla vetta con un bottino di 7 vittorie, 1 solo pareggio e 3 sconfitte con 19 goal fatti e 7 subiti. Davanti al proprio pubblico i giallorossi hanno vinto 6 match di fila.

Il Sorrento naviga a metà classifica al 13esimo posto a +2 dalla zona retrocessione e -2 da quella playoff. Il ruolino di marcia degli ospiti è di 2 vittorie, ben 6 pareggi e 3 sconfitte con 11 goal fatti e 12 subiti. La squadra arriva da due match interni pareggiati per 2-2 contro Latina e Cosenza. Interessante notare che il Sorrento ha vinto le ultime due trasferta per 1-0 contro Siracusa e Giuliano.

Probabili formazioni Benevento-Sorrento — Il Benvento dovrebbe scegliere il solito 3-4-3 con Vannucchi in porta; Scognamillo, Saio e Borghi in difesa; Pierozzi, Prisco, Maita e Ceresoli a centrocampo; Lamesta, Salvemini e Manconi in attacco. Il Sorrento dovrebbe rispondere un 3-4-2-1 speculare con Harrasser fra i pali; Solcia, Carillo e Fusco in difesa; Pandino, Matera, Cangianello e Crecco in mediana con D'Ursi e Santini a supporto di Plescia.

BENEVENTO (3-4-3) - Vannucchi in porta; Scognamillo, Saio e Borghi in difesa; Pierozzi, Prisco, Maita e Ceresoli a centrocampo; Lamesta, Salvemini e Manconi. All.

SORRENTO (3-4-2-1) - Harrasser; Solcia, Carillo, Fusco; Pandino, Matera, Cangianello, Crecco; D'Ursi, Santini; Plescia.

