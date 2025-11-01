derbyderbyderby streaming Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

CALCIO IN STREAMING

Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Benevento Casertana dove vedere
Segui Benevento-Sorrento in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C
Redazione Derby Derby Derby

Domenica 2 novembre alle 20,30 scendono in campo Benevento e Sorrento per il posticipo serale di Seri C. Il match tra la terza e la 13esima in classifica del girone C è in programma come di consueto al Ciro Vigorito.

Guarda Benevento-Sorrento IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Benevento-Sorrento in diretta TV e streaming gratis

—  

Benevento-Sorrento sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamenteBenevento-Sorrento in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Benevento-Sorrento nella sezione Live Streaming.

    • Verso Benevento-Sorrento, come arrivano le due squadre al match

    —  

    Il Benevento arriva a questo derby campano da terza in classifica dopo aver perso settimana scorsa lo scontro diretto per 1-0 nella trasferta di Catania. Le streghette hanno 22 punti e viaggiano a -3 dalla vetta con un bottino di 7 vittorie, 1 solo pareggio e 3 sconfitte con 19 goal fatti e 7 subiti. Davanti al proprio pubblico i giallorossi hanno vinto 6 match di fila.

    Il Sorrento naviga a metà classifica al 13esimo posto a +2 dalla zona retrocessione e -2 da quella playoff. Il ruolino di marcia degli ospiti è di 2 vittorie, ben 6 pareggi e 3 sconfitte con 11 goal fatti e 12 subiti. La squadra arriva da due match interni pareggiati per 2-2 contro Latina e Cosenza. Interessante notare che il Sorrento ha vinto le ultime due trasferta per 1-0 contro Siracusa e Giuliano.

    Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C- immagine 3
    Benevento chiamato a tenere il passo di Catania e Salernitana (Photo by Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

    Probabili formazioni Benevento-Sorrento

    —  

    Il Benvento dovrebbe scegliere il solito 3-4-3 con Vannucchi in porta; Scognamillo, Saio e Borghi in difesa; Pierozzi, Prisco, Maita e Ceresoli a centrocampo; Lamesta, Salvemini e Manconi in attacco. Il Sorrento dovrebbe rispondere un 3-4-2-1 speculare con Harrasser fra i pali; Solcia, Carillo e Fusco in difesa; Pandino, Matera, Cangianello e Crecco in mediana con D'Ursi e Santini a supporto di Plescia.

    BENEVENTO (3-4-3) - Vannucchi in porta; Scognamillo, Saio e Borghi in difesa; Pierozzi, Prisco, Maita e Ceresoli a centrocampo; Lamesta, Salvemini e Manconi. All.

    SORRENTO (3-4-2-1) - Harrasser; Solcia, Carillo, Fusco; Pandino, Matera, Cangianello, Crecco; D'Ursi,  Santini; Plescia.

    Non perdere l’occasione di seguire Benevento-Sorrento in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un'azione di Benevento-Sorrento in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    NFL, New York Giants-San Francisco 49ers: diretta tv e streaming live del match
    NFL, Lions-Vikings: diretta tv e streaming live del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA