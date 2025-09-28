Benevento-Trapani, settima giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 02:20

Una delle sfide più attese della domenica di Serie C è quella del Ciro Vigorito: Benevento-Trapani. Ottimo inizio di stagione per entrambe le compagini, padroni di casa secondi in classifica ( 4 vittorie, 1 pari e 1 ko), a meno due dalla Salernitana capolista. Positiva anche questa prima parte di campionato da parte dei siciliani che hanno già scontato 8 dei 12 punti di penalizzazione inflitti al termine della passata stagione.

Benevento-Trapani: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — BENEVENTO TRAPANI SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Benevento-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Benevento-Trapani in diretta streaming. La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Benevento — Il Benevento si presenta alla sfida contro il Trapani in piena corsa per il vertice del Girone C di Serie C. La squadra allenata da Gaetano Auteri ha raccolto 13 punti nelle prime sei giornate, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. I giallorossi hanno dimostrato grande solidità soprattutto in casa, dove non hanno ancora concesso nulla agli avversari.

Con 11 gol realizzati e appena 5 subiti, il Benevento si conferma come una delle difese più affidabili del campionato. Il buon momento di forma, unito all’entusiasmo del pubblico del “Ciro Vigorito”, rappresenta un punto di forza importante in vista di un match che può consolidare ulteriormente la posizione di alta classifica.

Qui Trapani — Il Trapani, guidato da Salvatore Aronica, arriva a questa sfida con l’obiettivo di invertire un inizio di stagione non esaltante. Con 4 punti in sei giornate, i granata occupano la parte bassa della classifica, pur mostrando una certa compattezza difensiva: sono infatti solo 3 le reti subite finora, a fronte però di una difficoltà nel trasformare le occasioni in vittorie.

In trasferta, la squadra ha dimostrato carattere, con una vittoria e due pareggi, ma il peso dell’astinenza dai tre punti continua a farsi sentire. La sfida contro il Benevento rappresenta quindi un banco di prova cruciale per il Trapani, chiamato a dimostrare di poter competere anche con le formazioni più attrezzate del girone.

Benevento-Trapani, probabili formazioni — BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Ceresoli, Saio; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi. Allenatore: Gaetano Auteri.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines, Negro, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Benedetti; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica.