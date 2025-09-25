Benfica-Gil Vicente: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Con un Da Luz pronto a spingere le “Águias”, Mourinho punta a confermare il momento positivo e a rilanciare i padroni di casa nella corsa al vertice. Ospiti che seguono ad un solo punto di distanza

Stefano Sorce 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 23:08)

La settima giornata della Liga Portugal si apre con una sfida di grande interesse: venerdì 26 settembre alle ore 21.15 il Benfica torna all'Estadio da Luz per affrontare il Gil Vicente. Una partita che, almeno sulla carta, vede i padroni di casa largamente favoriti, ma l'ottimo avvio di stagione degli ospiti invita alla prudenza. Attualmente i due club sono divisi da un solo punto: il Benfica occupa il terzo posto con 14 punti, mentre il Gil Vicente segue subito dietro a quota 13.

Il match, in programma venerdì 26 settembre alle ore 21.15 sarà visibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — L’arrivo di José Mourinho ha restituito fiducia e mentalità vincente al Benfica. L’esordio del tecnico portoghese è stato esaltante con il netto 3-0 in trasferta sull’AVS, e i numeri stagionali sono già da grande squadra: 10 gol fatti e soltanto 2 subiti. I precedenti sorridono ai biancorossi: nelle ultime cinque sfide contro il Gil Vicente sono arrivate altrettante vittorie, tutte senza incassare reti.

Guidati da Cesar Peixoto, i biancorossi di Barcelos hanno iniziato la Liga Portugal con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La difesa è il vero punto di forza, con appena due gol al passivo, mentre l’attacco ha ancora margini di crescita (7 reti realizzate). Fuori casa il bilancio è incoraggiante: due vittorie e un pari nelle ultime tre uscite.

Le probabili formazioni di Benfica-Gil Vicente — Benfica (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Sudakov, Ivanovic, Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

Gil Vicente (4-3-3): Andrew, Carlos, Buatu, Gilbert, Konan, Garcia, Caseres, Murilo, Esteves, Moreira, Pablo. Allenatore: Cesar Peixoto.