Benfica-Santa Clara, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Le Aquile, reduci da un avvio di stagione perfetto e con numeri impressionanti tra attacco e difesa, partono favorite. Gli ospiti invece faticano soprattutto in trasferta e dovranno superarsi per resistere all'assalto di Pavlidis e compagni

Stefano Sorce 12 settembre - 11:28

Venerdì 12 settembre 2025 alle ore 21:15, allo stadio da Luz di Lisbona, il Benfica ospita il Santa Clara nella quinta giornata della Liga Portugal. Un appuntamento che segna la ripartenza dopo la sosta per le nazionali e che vede i padroni di casa nettamente favoriti, forti di un inizio di stagione brillante e di una rosa superiore sotto ogni punto di vista.

Dove vedere Benfica-Santa Clara in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi venerdì 12 settembre tra Benfica-Santa Clara, in programma alle ore 21.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e sull'applicazione di Dazn.

Il momento delle due squadre — I numeri parlano chiaro: il Benfica ha collezionato otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci gare ufficiali, segnando con continuità e concedendo pochissimo. Solo un gol subito nelle ultime tre partite di Primeira Liga e ben sei realizzati: dati che confermano la capacità degli Encarnados di unire solidità difensiva e brillantezza offensiva.

Il Santa Clara, al contrario, fatica soprattutto fuori casa. In quattro gare ufficiali ha messo a segno soltanto una rete e, pur avendo trovato fiducia con il recente successo contro l’Estoril, resta vulnerabile dietro: tre gol incassati in trasferta e un rendimento discontinuo che non lascia troppo spazio all’ottimismo. L’ultimo precedente tra le due squadre, lo scorso febbraio, è finito 0-1 per il Benfica.

Le probabili formazioni di Benfica-Santa Clara — Il Benfica dovrebbe scendere in campo con Trubin tra i pali, difesa a quattro composta da Araujo, Silva, Otamendi e Dahl. In mezzo al campo agiranno Rios, Barrenechea e Aursnes, mentre sulla trequarti spazio a Schjelderup a supporto del tandem d’attacco Pavlidis-Ivanovic.

Il Santa Clara risponderà con Batista in porta, retroguardia formata da Lima, Venancio, Pereira e Soares. In mediana Ferreira sarà affiancato da Araujo e Nunes, con Victor pronto a muoversi tra le linee alle spalle del duo offensivo Silva-Lopes.

Benfica: (4-4-2): Trubin, Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic. Allenatore: Bruno Lage.

Santa Clara: (4-3-1-2): Batista, Lima, Venancio, Pereira, Soares, Ferreira, Araujo, Nunes, Victor, Silva, Lopes. Allenatore: Vasco Matos.