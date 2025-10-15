Benfica-Subotica, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Il fattore campo favorisce leggermente i portoghesi, ma gli ospiti arrivano con sicurezza e solidità, rendendo la partita aperta a qualsiasi risultato.

15 ottobre

Mercoledì 15 ottobre, alle 21:30, il parquet del Benfica si illumina per una sfida tutta da scoprire nella Champions League di basket. I portoghesi affrontano per la prima volta nella loro storia il Spartak Subotica, creando un’atmosfera di attesa e curiosità: due squadre con percorsi stagionali opposti, pronte a incrociare le proprie ambizioni. Il Benfica, giocando tra le mura amiche, spera di trasformare il fattore campo in un’arma a suo favore, mentre Subotica arriva con il morale alto dopo un inizio di stagione perfetto, deciso a confermare la propria imbattibilità anche lontano da casa. Con Bet365 puoi seguire Benfica-SuboticaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Benfica-Subotica in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del basket comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Benfica-Subotica in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Benfica entra in questa sfida con la necessità di reagire dopo un avvio stagionale complicato: una sconfitta in apertura che pesa sul morale e mette subito alla prova la solidità del gruppo. La squadra portoghese ha mostrato una media di 61 punti segnati per partita, ma una difesa vulnerabile che concede 98 punti agli avversari. Giocando in casa, Benfica dovrà trovare ritmo e concentrazione, cercando di sfruttare ogni dettaglio del proprio gioco per ribaltare i pronostici e accendere la scintilla di una stagione che può ancora decollare.

Lo Spartak Subotica, al contrario, arriva con il vento in poppa: una vittoria su altrettante partite disputate, che certifica un inizio di stagione perfetto. La squadra serba mostra una media di 74 punti realizzati e 73 subiti, un equilibrio che denota compattezza e fiducia nei propri mezzi. L’obiettivo in trasferta sarà mantenere la calma, gestire i momenti chiave e dimostrare che l’imbattibilità non è frutto del caso, ma di una preparazione meticolosa e di un collettivo pronto a esprimersi in qualsiasi contesto.

I probabili quintetti base di Benfica-Subotica — Benfica: Ben Romdhane, Crandall, Dziewa, McEwen, Sueing. Coach: Alves.

Subotica: Kennedy, Nikolic, Thompson, Rebic, Banjac. Coach: Jovanovic.