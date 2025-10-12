Bergamo-Urania: diretta TV e streaming LIVE del match

Il derby lombardo illumina la giornata di Serie A2 di basket

Michele Massa 12 ottobre - 02:09

Il derby lombardo va in scena nel pomeriggio di domenica 12 ottobre. Bergamo-Urania Milano promette spettacolo.

Dove vedere Bergamo-Urania in diretta TV e in streaming LIVE

Un'opportunità unica per seguire la Serie A2 ovunque tu sia, su smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo profilo e goditi la partita in streaming gratuito, senza costi aggiuntivi.

Il momento delle due squadre — Domani, in Serie A2 di basket, Blu Basket Bergamo e Urania Milano si affronteranno in un match che promette emozioni. Blu Basket Bergamo arriva alla sfida con una forma solida, avendo raccolto 3 vittorie nelle ultime 5 partite, mostrando una difesa solida e un attacco equilibrato. La squadra di coach Della Fiori sta crescendo costantemente, con un gioco che fa leva sulla coesione del gruppo e la buona forma dei suoi giocatori chiave.

Dall'altra parte, Urania Milano ha vissuto un inizio di stagione altalenante, con 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. Nonostante qualche difficoltà in trasferta, la squadra di coach Villa ha dimostrato di poter competere con chiunque grazie a un roster talentuoso e a una spinta costante da parte dei suoi giovani giocatori.

Sarà una sfida interessante, con Blu Basket Bergamo leggermente favorita, ma Urania Milano è pronta a cercare il colpo grosso.