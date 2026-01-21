Bergamo-Verona: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 15:12)

Il 23° turno di Serie A2 Old Wild West propone una sfida di grande spessore all’Opiquad Arena di Monza, dove la Gruppo Mascio Bergamo ospita la Tezenis Verona, seconda forza del campionato e tra le principali candidate alla promozione. I lombardi arrivano all’appuntamento dopo un periodo intenso, segnato da un calendario serrato e da risultati altalenanti, ma con segnali incoraggianti sul piano dell’identità e della competitività. Verona, reduce dal successo dell’andata e forte di una classifica che parla chiaro, si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone altissime.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Bergamo-Verona:

Bergamo-Verona: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv — BERGAMO VERONA SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Bergamo-Verona in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Bergamo-Verona sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Bergamo — La squadra di coach Ramagli, grande ex della sfida, dovrà mettere in campo la miglior versione di sé per reggere l’urto di una Tezenis costruita su profondità di roster, esperienza e solidità difensiva. Bergamo cercherà ritmo, energia e soluzioni condivise, affidandosi ai propri riferimenti offensivi e alla capacità di restare dentro la partita anche nei momenti di difficoltà.

Qui Verona — Verona, dal canto suo, punta su organizzazione e continuità, consapevole che servirà una prova corale per contenere la fisicità dei padroni di casa e spegnere eventuali fiammate emotive. Sulla carta il pronostico pende verso gli scaligeri, ma se Bergamo riuscirà a tenere alta l’intensità e a limitare i passaggi a vuoto, la gara può restare aperta ben oltre l’intervallo.

Vuoi vedere Bergamo-Verona in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui