Bergamo-Verona: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Il 23° turno di Serie A2 Old Wild West propone una sfida di grande spessore all’Opiquad Arena di Monza, dove la Gruppo Mascio Bergamo ospita la Tezenis Verona, seconda forza del campionato e tra le principali candidate alla promozione. I lombardi arrivano all’appuntamento dopo un periodo intenso, segnato da un calendario serrato e da risultati altalenanti, ma con segnali incoraggianti sul piano dell’identità e della competitività. Verona, reduce dal successo dell’andata e forte di una classifica che parla chiaro, si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone altissime.
Qui Bergamo—
La squadra di coach Ramagli, grande ex della sfida, dovrà mettere in campo la miglior versione di sé per reggere l’urto di una Tezenis costruita su profondità di roster, esperienza e solidità difensiva. Bergamo cercherà ritmo, energia e soluzioni condivise, affidandosi ai propri riferimenti offensivi e alla capacità di restare dentro la partita anche nei momenti di difficoltà.
Qui Verona—
Verona, dal canto suo, punta su organizzazione e continuità, consapevole che servirà una prova corale per contenere la fisicità dei padroni di casa e spegnere eventuali fiammate emotive. Sulla carta il pronostico pende verso gli scaligeri, ma se Bergamo riuscirà a tenere alta l’intensità e a limitare i passaggi a vuoto, la gara può restare aperta ben oltre l’intervallo.
