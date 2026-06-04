Dopo una Gara 1 combattutissima, la semifinale turca torna in campo con il Besiktas avanti e Bahcesehir chiamato a reagire
Le semifinali spesso iniziano con una partita. Poi diventano una questione di fiducia. Besiktas e Bahcesehir tornano a incrociare le proprie strade giovedì 4 giugno alle ore 19:00 dopo un primo episodio deciso soltanto nei possessi finali. L'82-79 conquistato dai bianconeri ha confermato quanto questa serie possa restare aperta e imprevedibile, ma ha anche rafforzato una tendenza che dura ormai da mesi: quando queste due squadre si trovano una di fronte all'altra, il Besiktas riesce quasi sempre a trovare il modo di uscire vincitore. Per Bahcesehir arriva quindi una partita che vale molto più di un semplice pareggio nella serie. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BESIKTAS-BAHCESEHIR CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
Il Besiktas continua a trasmettere la sensazione di una squadra costruita per arrivare fino in fondo. La semifinale contro Bahcesehir è iniziata con una vittoria sofferta ma meritata, ottenuta nonostante una partenza offensiva ben al di sotto degli standard abituali. Proprio questo aspetto rappresenta forse il segnale più incoraggiante per il tecnico bianconero: riuscire a vincere una partita senza esprimere il proprio miglior basket significa possedere risorse importanti anche nei momenti complicati. L'esperienza internazionale di Ante Zizic e la qualità diffusa del roster stanno permettendo alla squadra di trovare soluzioni differenti a seconda delle esigenze della partita. Davanti al proprio pubblico il Besiktas proverà ora ad aumentare ritmo e produzione offensiva per mettere ulteriore pressione agli avversari.Bahcesehir esce da Gara 1 con la consapevolezza di aver avuto le proprie opportunità. Per lunghi tratti della partita la squadra ha tenuto testa a uno degli avversari più attrezzati del campionato, mostrando carattere e buona organizzazione offensiva. Il problema principale è arrivato nei dettagli: troppe palle perse nei momenti chiave e una percentuale insufficiente ai tiri liberi hanno finito per fare la differenza. Restano però segnali positivi, soprattutto nella capacità di costruire tiri da tre punti ad alta percentuale e nel contributo di un gruppo che ha già dimostrato durante questi playoff di saper reagire alle difficoltà. Per riaprire davvero la serie servirà una prestazione quasi perfetta nella gestione dei possessi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BESIKTAS-BAHCESEHIR CLICCA SU BET365.
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