Le semifinali spesso iniziano con una partita. Poi diventano una questione di fiducia. Besiktas e Bahcesehir tornano a incrociare le proprie strade giovedì 4 giugno alle ore 19:00 dopo un primo episodio deciso soltanto nei possessi finali. L'82-79 conquistato dai bianconeri ha confermato quanto questa serie possa restare aperta e imprevedibile, ma ha anche rafforzato una tendenza che dura ormai da mesi: quando queste due squadre si trovano una di fronte all'altra, il Besiktas riesce quasi sempre a trovare il modo di uscire vincitore. Per Bahcesehir arriva quindi una partita che vale molto più di un semplice pareggio nella serie. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BESIKTAS-BAHCESEHIR CLICCA SU BET365.

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