Obiettivi opposti e pressione altissima: Besiktas-Karagumruk, in programma lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20:00 (orario indicativo serale), è una sfida che vale tantissimo sia per l’Europa che per la salvezza. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BESIKTAS-KARAGUMRUK SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Besiktas arriva a questa partita con una spinta importante dopo il netto 3-0 in Coppa contro l’Alanyaspor, con le reti di El Bilal Tourè, Oh Hyeon Gyu e Kokcu, un risultato che ha riportato entusiasmo e fiducia nello spogliatoio. La squadra di Yalcin ha dimostrato di avere qualità e profondità, soprattutto quando riesce a giocare con ritmo e intensità. In campionato, però, il percorso recente è stato meno lineare. Le due sconfitte nelle ultime tre gare hanno rallentato una corsa che fino a poche settimane fa sembrava più stabile. Nonostante questo, il quarto posto è ancora saldo e rappresenta un obiettivo fondamentale: mantenere la posizione significa garantirsi l’accesso alle competizioni europee. Giocatori come Kökçü, Toure e Oh rappresentano le principali soluzioni offensive, mentre a centrocampo Ndidi garantisce equilibrio e protezione. L’obiettivo è chiaro: sfruttare il fattore campo e imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

Situazione completamente diversa per il Fatih Karagümrük, che si trova all’ultimo posto con una situazione ormai critica. I risultati recenti parlano di una squadra in difficoltà: tre sconfitte nelle ultime quattro partite e una continuità praticamente assente. Il problema principale è la fragilità difensiva unita alla difficoltà di reagire quando si va sotto. Anche contro l’Eyüpspor, nonostante la superiorità numerica avversaria, la squadra non è riuscita a gestire la partita. La classifica è pesante: 20 punti e un distacco che rischia di diventare decisivo. Vincere qui è quasi obbligatorio per restare agganciati alla salvezza, ma il contesto è tra i più difficili possibili. In trasferta, inoltre, il Karagümrük fatica a mantenere compattezza e spesso concede troppo. Giocatori come Serginho e Larsson dovranno essere decisivi nelle poche occasioni che si presenteranno, mentre il centrocampo con Kranevitter dovrà cercare di dare equilibrio.

Le probabili formazioni di Besiktas-Karagumruk

Il Besiktas dovrebbe schierarsi con un assetto offensivo, con Llach tra i pali e una difesa guidata da Agbadou. A centrocampo Ndidi sarà il punto di equilibrio, mentre sulla trequarti Cerny e Kökçü daranno qualità a supporto di Oh, riferimento offensivo.

Il Karagümrük risponde con un sistema più prudente, cercando compattezza con Lichnovsky e Biraschi in difesa e qualità a centrocampo con Kranevitter. In avanti, spazio a Serginho e Larsson, chiamati a sfruttare le ripartenze.

Besiktas: Llach; Sazdagi, Agbadou, Uduokhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kokcu, Toure; Oh

Karagümrük: Grbic; Mladenovic, Lichnovsky, Biraschi, Esgaio; Elmaz, Kranevitter, Cukur; Serginho, Larsson, Kalayci.

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