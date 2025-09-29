Besiktas-Kocaelispor, settima giornata di Super Lig: info partita, probabili formazioni, dove vedere l'Allsvenskan in Diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:47)

Al Tupras Stadium va in scena il Monday Night della Super Lig (Serie A turca): Besiktas-Kocaelispor (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00), due squadre in lotta per obiettivi differenti. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo un inizio di stagione deludente, ospiti invece, in evidente difficoltà e momentaneamente ultimi in classifica.

Qui Besiktas — Dopo un avvio incerto, i bianconeri sembrano aver trovato la reazione giusta. La squadra di Sergen Yalçın ha appena rifilato una goleada al Kayserispor, riscattando la pesante sconfitta di Smirne. Il bilancio attuale parla di 2 vittorie e 2 sconfitte sotto la gestione del nuovo tecnico, subentrato a Solskjaer. Al Tupras Stadium il Besiktas punta a sfruttare il fattore casa per centrare la seconda vittoria consecutiva e rilanciarsi verso le zone alte della Süper Lig.

Qui Kocaelispor — Per i neopromossi le difficoltà sono enormi: ultimi in classifica con appena 2 punti in 6 giornate, il Kocaelispor ha segnato solo 3 gol e subisce troppo in difesa. Lontano dal proprio stadio la squadra di Selçuk Inan non ha ancora trovato la strada per rendersi competitiva e il match di Istanbul appare come una vera e propria montagna da scalare.

Besiktas-Kocaelispor, probabili formazioni — BESIKTAS (probabile formazione): Günok, Sazdagi, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Uysal, Tiknaz, Cerny, Silva, Abraham, Toure. Allenatore: Sergen Yalcin

KOCAELISPOR (probabile formazione): Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Balogh, Cinan, Bingol, Show, Keita, Rivas, Petkovic, Churlinov. Allenatore: Selcuk Inan