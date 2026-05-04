Martedì 6 maggio 2026, alle ore 20:00, Besiktas e Konyaspor si giocano molto più di una partita. Al Tupras Stadium si entra in una semifinale che pesa, che si sente, che non lascia spazio a calcoli. Novanta minuti pieni, carichi, dove ogni scelta può spostare l’equilibrio. Perché quando c’è una finale in palio, il livello si alza da solo: ritmo più alto, tensione più forte, errori che pesano il doppio. Qui non conta solo giocare meglio. Conta reggere il momento. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BESIKTAS-KONYASPOR CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Besiktas arriva con un obiettivo chiarissimo. Dopo aver già alzato il trofeo due stagioni fa, questa competizione rappresenta la strada più concreta per chiudere l’anno con un titolo. Il percorso fin qui è stato solido, senza scosse, e anche in campionato la squadra ha trovato equilibrio nel momento giusto. La qualificazione europea ormai in tasca ha liberato la testa: ora tutta l’energia è concentrata su questa semifinale. In casa, con il pubblico a spingere, l’idea è una sola: prendere subito il controllo.

Il Konyaspor, però, non arriva per fare da comparsa. Il percorso nella competizione è stato più lungo e più sporco, ma proprio per questo ha costruito convinzione. Eliminare squadre importanti, restare imbattuti per settimane, arrivare fin qui senza cali: sono segnali chiari. Anche la recente sconfitta in campionato non cambia il quadro, perché la salvezza è già in tasca e tutta l’attenzione è su questa partita. È una squadra che sa soffrire, aspettare e colpire.

Le probabili formazioni di Besiktas-Konyaspor

Il Besiktas dovrebbe impostare la gara con un sistema offensivo: Destanoglu tra i pali, difesa a quattro con Bulut e Ozcan sugli esterni. Ndidi agirà davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Rashica, Kokcu e Toure daranno qualità e ritmo a supporto di Oh.

Il Konyaspor risponde con una struttura più compatta: linea difensiva solida, centrocampo con Ibrahimoglu e Jevtovic a protezione, e una trequarti dinamica con Turuc e Bardhi pronti a sostenere Muleka.

Besiktas: Destanoglu; Bulut, Agbadou, Topcu, Ozcan; Ndidi; Rashica, Olaitan, Kokcu, Toure; Oh.

Konyaspor: Ertas; Yazgili, Nagalo, Demirbag, Andzouana; Ibrahimoglu, Jevtovic; Turuc, Bardhi, Olaigbe; Muleka.

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