Le due formazioni si sono affrontate due volte in passato, con l’ultimo incontro disputato il 24 gennaio 2024 sul campo degli inglesi. In quell’occasione, i britannici dominarono la partita imponendosi con il netto punteggio di 93-72

Stefano Sorce 6 ottobre - 21:24

Lunedì 7 ottobre alle ore 19:00, l'Eurocup offrirà una sfida interessante tra Besiktas e London Lions, due squadre alla ricerca di riscatto dopo un avvio complicato. Entrambe sono ancora a secco di vittorie in questa stagione e puntano a trovare equilibrio, soprattutto nella fase difensiva, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nell'economia del match.

Il momento delle due squadre — Il Besiktas ha disputato una sola partita ufficiale in questa edizione dell’Eurocup, uscendone sconfitto. La squadra turca presenta al momento un bilancio del 100% di sconfitte e una media di 79 punti segnati a fronte di 85 subiti per incontro. Numeri che testimoniano buone capacità offensive ma anche la necessità di maggiore concentrazione nella fase arretrata, dove la squadra concede troppo agli avversari. Situazione analoga per i London Lions, anch’essi reduci da una sconfitta nell’unica gara giocata finora. La formazione inglese vanta un rendimento ancora da decifrare, con 59 punti di media segnati e 86 subiti, a conferma di un attacco ancora poco fluido e di una difesa non sempre all’altezza delle aspettative.

Entrambe le squadre sono chiamate a una reazione, e proprio la fase difensiva potrebbe rappresentare la chiave per invertire la rotta. Nel Besiktas, giocatori esperti come le ali forti e i lunghi sotto canestro dovranno alzare il livello di intensità, mentre i London Lions cercheranno di sfruttare l’atletismo dei propri esterni per chiudere gli spazi e ripartire in velocità.

I probabili quintetti base di Besiktas-London Lions — Besiktas: Brown, Brown, Zizic, Mathews, Ugurlu. Coach: Alimpijevic.

London Lions: Soluade, Reynolds, Williams, Scott, McGusty. Coach: Sabonis.