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Vincenzo Bellino Redattore 18 marzo - 11:32

La sfida di EuroCup tra Besiktas e Trento, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 18:00, mette di fronte due squadre in un momento interessante della stagione. I turchi partono con i favori del pronostico, soprattutto grazie al fattore campo, ma Trento ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico.

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Qui Besiktas — Il Besiktas arriva a questo appuntamento in ottima condizione, forte di una serie di risultati convincenti. Nell’ultima uscita ha dominato in trasferta con un netto successo per 114-74, confermando un attacco molto produttivo e una difesa solida. In generale, la squadra turca ha mostrato grande continuità, specialmente tra le mura amiche, dove mantiene un rendimento praticamente perfetto. Questo trend positivo rafforza la fiducia e rende il Besiktas una delle squadre più difficili da affrontare in questo momento.

Qui Trento — Dall’altra parte, Trento si presenta con entusiasmo dopo una vittoria importante ottenuta all’overtime contro Venezia. La formazione italiana sta vivendo una fase positiva, con diversi successi nelle ultime partite, anche se alterna prestazioni solide ad altre meno convincenti. In trasferta il rendimento resta discreto, ma non sempre impeccabile, e questo rappresenta un’incognita contro un avversario così solido in casa. Tuttavia, il precedente scontro diretto, vinto proprio da Trento, dimostra che la squadra ha le qualità per mettere in difficoltà i turchi.