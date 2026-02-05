Betis-Atletico Madrid streaming: dove vederla, orario e probabili formazioni

Real Betis-Atletico Madrid si gioca il 5 febbraio alle 21:00 per i quarti di Copa del Rey. Dove vederla in streaming, orario e probabili formazioni.

Stefano Sorce 5 febbraio - 02:15

I quarti di finale di Copa del Rey mettono di fronte Real Betis-Atletico Madrid, due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi e pressioni differenti ma con la stessa ambizione: conquistare un posto in semifinale.Il match si giocherà giovedì 5 febbraio alle ore 21:00, in una sfida che rappresenta il primo atto di un doppio confronto ravvicinato, visto che pochi giorni dopo le due squadre si ritroveranno anche in Liga.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Betis affronta questo quarto di finale con entusiasmo e consapevolezza. La squadra di Manuel Pellegrini ha costruito un percorso solido nella competizione, eliminando avversari di categorie inferiori con autorità prima di superare l’Elche agli ottavi grazie a una doppietta di Chimy Ávila. Il sogno è tornare ad alzare la Copa del Rey, trofeo conquistato per l’ultima volta nel 2022. In campionato, i verdiblancos occupano la quinta posizione, reduci da una vittoria importante contro il Valencia che ha rafforzato fiducia e classifica. Davanti al proprio pubblico, il Betis punta su intensità, ritmo e qualità sugli esterni per provare a mettere in difficoltà una delle squadre più organizzate della Liga.

L’Atletico Madrid arriva a Siviglia in un momento non semplicissimo. I recenti risultati, tra Champions League e campionato, hanno lasciato qualche dubbio, soprattutto sul piano offensivo. Con il titolo in Liga ormai lontano, la Copa del Rey diventa un obiettivo prioritario per la squadra di Diego Simeone. Il percorso dei Colchoneros nella competizione non è stato privo di rischi: vittoria sofferta contro l’Atletico Baleares e successo di misura contro il Deportivo La Coruña, deciso da Griezmann. L’esperienza e la mentalità da gara secca restano però armi decisive per una squadra che ha già conquistato dieci Coppe del Re nella sua storia.

Le probabili formazioni di Real Betis-Atletico Madrid — Real Betis (4-3-3): Álvaro Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals, Nelson Deossa; Antony, Chimy Ávila, Abde.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Julián Álvarez, Sorloth.

