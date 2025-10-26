Tutto pronto per Betis-Atletico Madrid: lo streaming gratis della diretta tv live comodamente grazie a Bet365

Carmine Panarella 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:46)

Torna LaLiga spagnola che, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 27 ottobre alle ore 21:00 la sfida tra Betis e AtleticoMadrid in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365 e include statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

Il match, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 21:00 sarà visibile su Bet365 e su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Betis e Atletico Madrid si sfidano in un match di alta classifica. Entrambe le squadre hanno 16 punti, ma l’Atletico Madrid occupa il quarto posto grazie a una migliore differenza reti rispetto al Betis, che è quinto. La partita sarà decisiva per la corsa alle posizioni di vertice, con entrambe le squadre determinate a portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni di Betis-Atletico Madrid — In campo, il Betis con il 4-2-3-1 cercherà di controllare il centrocampo e di sfruttare le incursioni dei trequartisti dietro l’unica punta, cercando di far girare palla rapidamente per trovare varchi nella difesa avversaria. L’Atletico Madrid, con il 5-3-2, punterà a una struttura solida in difesa, cercando di ripartire con velocità sulle fasce e di sfruttare la qualità dei due attaccanti in contropiede.

Betis (4-2-3-1): Pau Lopez; Firpo, Gomez, Natan, Bellerin; Roca, Amrabat; Ezzalzouli, Fornals, Antony; Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko, González; Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone

Non perdere l'occasione di seguire Betis-Atletico Madrid in diretta streaming.