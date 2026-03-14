Betis-Celta di Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Betis-Celta in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:10)

Al Cartuja di Siviglia il Betis ospita il Celta Vigo per un match valido per il 28esimo turno di Liga spagnola. Le posizioni in classifica delle due squadre (quinta contro sesta) rende la molto interessante. Calcio d'inizio domenica 15 marzo alle ore 18,30.

Dove vedere Betis-Celta in diretta TV e streaming gratis — Betis-Celta sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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Betis-Celta, punti pesanti nella zona europea — Il Betis ha 3 punti di vantaggio sul Celta con un ruolino di marcia di 11 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte contro il bottino di 10-10-7 dei rivali. Gli andalusi segnano di più degli asturiani (42 goal contro 37) ma prendono anche un maggior numero di goal (43 contro 30).

Entrambe le formazioni arrivano da un ko nella scorsa giornata: il Betis è caduto 2-0 in casa del Getafe mentre il Celta ha perso 2-1 fra le mura amiche contro il Real Madrid. Nel girona di andata ad agosto a campi invertiti, pareggio 1-1 con reti di Bartra e Alvarez.

Le probabili formazioni di Betis-Celta — Modulo 4-3-3 per il Betis: Valles in porta; Bellerin, Bartra, Gomez e Firpo in difesa; Deossa, Altimira e Fidalgo in mediana; Antony, Bakambu ed Ezzalzouli in avanti. Celta che risponde col 3-4-3: Radu fra i pali; Fernandez, Aidoo e Alonso in difesa; Carreira, Sotelo, Moriba e Mingueza a centrocampo; Lopez, Iglesias e Alvarez in attacco.

REAL BETIS (4-3-3) - Valles in porta; Bellerin, Bartra, Gomez e Firpo in difesa; Deossa, Altimira e Fidalgo in mediana; Antony, Bakambu ed Ezzalzouli. All. Pellegrini

CELTA VIGO (3-4-3) - Radu fra i pali; Fernandez, Aidoo e Alonso in difesa; Carreira, Sotelo, Moriba e Mingueza a centrocampo; Lopez, Iglesias e Alvarez. All. Giraldez