Betis-Osasuna: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Nel posticipo domenicale della 7° giornata di Liga la squadra allenata da Alessio Lisci fa visita a quella di Pellegrini. Gara che si preannuncia intensa ed equilibrata.

Stefano Sorce 28 settembre - 01:15

Betis e Osasuna si affrontano domenica 28 settembre alle 21:00 nel posticipo della 7ª giornata di Liga. Entrambe le squadre arrivano da una settimana intensa: il Betis ha giocato in Europa League, l’Osasuna in campionato. Sfida interessante tra due formazioni che devono gestire rotazioni e stanchezza ma vogliono continuare il loro percorso positivo. Vuoi vivere l’atmosfera della Liga come se fossi allo stadio? Con Bet365 puoi seguire Betis-OsasunaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

BARCELLONA, SPAGNA – 31 AGOSTO: Ante Budimir del CA Osasuna corre con la palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e CA Osasuna al RCDE Stadium il 31 agosto 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il tecnico Pellegrini si è detto soddisfatto del pareggio per 2-2 in Europa League contro il Nottingham Forest, arrivato dopo una rimonta nel secondo tempo. Dopo la vittoria in campionato contro la Real Sociedad, il Balompié si prepara ora al match casalingo. Antony tornerà protagonista nel tridente insieme a Hernandez ed Ezzalzouli, mentre Bakambu partirà dalla panchina. Centrocampo a tre con Amrabat, Fornals e Lo Celso. Out Isco e Llorente.

L’Osasuna viene dal pareggio allo scadere contro l’Elche, dopo una prestazione positiva che ha dimostrato la crescita della squadra di Alessio Lisci. Il tecnico conferma il 3-5-2 con Budimir e Munoz in attacco, Torro, Gomez e Moncayola a centrocampo. Sulle fasce Beretones e Munoz si stanno guadagnando spazio, mentre Rosier rientra dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina. Out Oroz per un problema al piede.

Le probabili formazioni di Betis-Osasuna — Betis (4-2-3-1): P.Lopez; Bellerin, V.Gomez, Natan, Junior; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho. Allenatore: Pellegrini.

Osasuna (3-5-2): Herrera; Boyomo, Catena, Herrando; Rosier, Moncayola, Torrò, Munoz, Bretones; Budimir, R.Garcia. Allenatore: Lisci.