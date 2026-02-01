Betis-Valencia: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Sfida interessante nella 22ª giornata di Liga tra Real Betis e Valencia, in programma alle 16:15. I verdiblancos cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti vogliono allungare ulteriormente sulla zona calda della classifica dopo i recenti segnali di ripresa. Il Betis gode dei favori del pronostico, forte soprattutto del rendimento casalingo, ma il Valencia arriva col morale alto e risultati in crescita.
Qui Betis—
Il Betis è reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Alaves, ko che ha frenato la corsa verso il quinto posto. Pellegrini ha parlato di gara equilibrata e di un risultato considerato troppo severo, anche alla luce delle fatiche europee. Il rendimento interno però resta un punto di forza: tre vittorie consecutive in casa confermano quanto il fattore campo pesi per il Balompié.
Qui Valencia—
Il Valencia si presenta con entusiasmo dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Espanyol, arrivata con un rigore al 94’. Tra campionato e coppa la squadra ha infilato tre successi di fila, riuscendo a uscire — anche se di poco — dalla zona retrocessione. Il momento è quindi positivo e ha ridato fiducia a gruppo e ambiente.
Probabili formazioni—
Real Betis (4-2-3-1): Lopez; Ortiz, Bartra, Llorente, Gomez; Roca, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.
Valencia (4-4-2): Dimitriewski; Foulquier, Nunez, Comert, Gaya; Rioja, Pepelu, Guido, Danjuma; Beltran, Duro. Allenatore: Corberan.
