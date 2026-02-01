Sfida interessante nella 22ª giornata di Liga tra Real Betis e Valencia, in programma alle 16:15. I verdiblancos cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti vogliono allungare ulteriormente sulla zona calda...

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio - 04:11

Sfida interessante nella 22ª giornata di Liga tra Real Betis e Valencia, in programma alle 16:15. I verdiblancos cercano punti pesanti per restare agganciati alla zona europea, mentre gli ospiti vogliono allungare ulteriormente sulla zona calda della classifica dopo i recenti segnali di ripresa. Il Betis gode dei favori del pronostico, forte soprattutto del rendimento casalingo, ma il Valencia arriva col morale alto e risultati in crescita.

Hai tre alternative per guardare la sfida in streaming gratis:

Betis-Valencia: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv — BETIS VALENCIA LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Betis-Valencia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Betis — Il Betis è reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Alaves, ko che ha frenato la corsa verso il quinto posto. Pellegrini ha parlato di gara equilibrata e di un risultato considerato troppo severo, anche alla luce delle fatiche europee. Il rendimento interno però resta un punto di forza: tre vittorie consecutive in casa confermano quanto il fattore campo pesi per il Balompié.

Qui Valencia — Il Valencia si presenta con entusiasmo dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Espanyol, arrivata con un rigore al 94’. Tra campionato e coppa la squadra ha infilato tre successi di fila, riuscendo a uscire — anche se di poco — dalla zona retrocessione. Il momento è quindi positivo e ha ridato fiducia a gruppo e ambiente.

Probabili formazioni — Real Betis (4-2-3-1): Lopez; Ortiz, Bartra, Llorente, Gomez; Roca, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Valencia (4-4-2): Dimitriewski; Foulquier, Nunez, Comert, Gaya; Rioja, Pepelu, Guido, Danjuma; Beltran, Duro. Allenatore: Corberan.

Hai tre alternative per guardare la sfida in streaming gratis: