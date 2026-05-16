Domenica 17 maggio, ore 15:30. SchücoArena di Bielefeld. E già qui, se ami il calcio tedesco, senti qualcosa. Perché queste non sono soltanto due squadre che chiudono la stagione di Zweite Bundesliga. No. Qui c’è il peso della tradizione, della pressione, della maglia. Da una parte l’Arminia Bielefeld, che si gioca la sopravvivenza davanti al proprio pubblico. Dall’altra l’Hertha Berlino, una squadra che per storia, città e ambizione sente di appartenere ad altri palcoscenici.

E allora diventa una partita sporca, intensa, emotiva. Una di quelle gare tedesche dove il ritmo ti prende subito alla gola, dove ogni transizione sembra poter cambiare tutto nel giro di cinque secondi. L’Arminia arriva ferita dopo il ko contro il Kaiserslautern, ma davanti alla propria gente proverà a mettere dentro orgoglio e disperazione. L’Hertha invece arriva con più fiducia, più qualità offensiva e con giocatori che in questa categoria possono accendersi in qualsiasi momento: Reese, Cuisance, Winkler. Gente che quando trova spazio sa fare male davvero. E poi c’è il fattore psicologico. Perché spesso, nelle ultime giornate in Germania, contano più la testa e le emozioni delle gambe. E l’impressione è che questa sarà una partita da vivere fino all’ultimo minuto, con tensione, pressione e continui ribaltamenti di fronte. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BIELEFELD-HERTHA BERLINO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

L’Arminia Bielefeld arriva a questo appuntamento in una situazione delicata e con parecchia pressione sulle spalle. La sconfitta contro il Kaiserslautern ha lasciato strascichi soprattutto dal punto di vista mentale, anche perché la squadra di Michel Kniat aveva provato a fare la partita mantenendo il possesso e cercando di controllare il ritmo. Negli ultimi dieci incontri di campionato l’Arminia ha vinto soltanto due volte, mostrando grandi difficoltà soprattutto nella gestione difensiva delle partite. I numeri raccontano di una squadra che concede troppo e che spesso fatica a mantenere equilibrio nei momenti chiave del match. Allo stesso tempo, però, giocare davanti al pubblico della SchücoArena può trasformarsi in un’arma emotiva importante. In gare come queste entra in gioco anche l’orgoglio, la capacità di restare vivi dentro la pressione e la voglia di trascinare tutto fino all’ultimo minuto disponibile.

L’Hertha Berlino, invece, arriva a Bielefeld con sensazioni decisamente migliori. La vittoria contro il Greuther Fürth ha confermato il buon momento della squadra di Stefan Leitl, che nelle ultime settimane ha trovato maggiore compattezza e continuità di risultati. I berlinesi hanno vinto cinque delle ultime dieci partite e sembrano avere più fiducia soprattutto nella fase offensiva, grazie alla qualità di giocatori come Fabian Reese, Cuisance e Winkler. L’Hertha non sempre domina il possesso, ma sta diventando molto efficace nelle transizioni e nella gestione degli spazi, caratteristiche che potrebbero pesare parecchio contro una squadra emotivamente fragile come l’Arminia. Inoltre, i precedenti recenti sorridono ai berlinesi: l’Hertha è infatti imbattuta nelle ultime quattro sfide contro il Bielefeld.

Le probabili formazioni di Arminia Bielefeld-Hertha Berlino

L’Arminia Bielefeld dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, puntando su aggressività e velocità sugli esterni. Momuluh e Rochelt avranno il compito di accompagnare Uldrikis nel tridente offensivo, mentre Corboz sarà il riferimento tecnico in mezzo al campo. In difesa attenzione all’esperienza di Robin Knoche, chiamato a guidare il reparto nei momenti di maggiore pressione.

L’Hertha Berlino dovrebbe invece rispondere con il 4-2-3-1. Leitl punta sulla qualità tra le linee di Cuisance e sulla velocità di Reese, giocatore capace di cambiare ritmo alla partita in qualsiasi momento. A centrocampo Seguin ed Eichhorn avranno il compito di dare equilibrio e protezione alla difesa.

Arminia Bielefeld (4-3-3): Kersken; Hagmann, Bauer, Knoche, Handwerker; Corboz, Russo, Wörl; Momuluh, Uldrikis, Rochelt.

Hertha Berlino (4-2-3-1): Ernst; Eitschberger, Gechter, Kolbe, Karbownik; Eichhorn, Seguin; Winkler, Cuisance, Krattenmacher; Reese.

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