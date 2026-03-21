Bilbao-Betis: probabili formazioni e streaming gratuito

Bilbao in crisi e chiamato a reagire, Betis più stabile e concentrato sull’obiettivo europeo

Stefano Sorce 21 marzo - 16:06

A San Mamés non è mai una partita qualsiasi, ma questa arriva nel momento più delicato possibile per entrambe. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 18:30, si sfidano Bilbao-Betis in una sfida che mette insieme due stati d’animo completamente diversi: frustrazione da una parte, ambizione dall’altra. Il Bilbao cerca risposte dopo un crollo improvviso, il Betis difende un quinto posto che vale oro. E quando una squadra deve reagire e l’altra deve confermarsi, la partita diventa inevitabilmente tesa.

Vuoi vedere Bilbao-Betis in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Bilbao-Betis sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Bilbao-Betis in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento delle due squadre — L’Athletic Bilbao è tornato improvvisamente indietro. Le tre sconfitte consecutive hanno cancellato quanto di buono era stato costruito e riportato la squadra in una zona anonima della classifica. La pesante sconfitta contro il Girona ha evidenziato stanchezza e mancanza di brillantezza, come sottolineato anche da Valverde. Senza Nico Williams, il peso offensivo ricade tutto su Inaki e sulla trequarti, ma serve molto di più in termini di intensità e convinzione.

Il Betis, invece, arriva con maggiore stabilità. Il pareggio contro il Celta ha permesso di mantenere il quinto posto, un piazzamento che può valere la Champions. La squadra di Pellegrini è solida, ma non perfetta: la fase offensiva non sta rendendo come dovrebbe. Antony è continuo, ma mancano i gol di Cucho Hernandez e le giocate di Ezzalzouli. Nonostante questo, il Betis ha dimostrato di saper gestire partite complicate, qualità fondamentale in questo momento della stagione.

Probabili formazioni di Bilbao-Betis — Il Bilbao dovrebbe schierarsi con il classico 4-2-3-1, puntando su solidità e inserimenti dalla trequarti. Simon in porta, difesa con Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri.In mezzo Ruiz e Jauregizar avranno il compito di dare equilibrio, mentre Navarro, Sancet e Berenguer agiranno alle spalle di Inaki, unico riferimento offensivo.

Il Betis risponderà con un sistema speculare, ma più orientato al palleggio e alla qualità tra le linee. Valles tra i pali, difesa con Bellerin, Bartra, Natan e Ruibal.A centrocampo Roca e Fidalgo, con Antony, Fornals ed Ezzalzouli a supporto di Cucho Hernandez, chiamato a ritrovare il gol.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz, Jauregizar; Navarro, Sancet, Berenguer; Inaki.

Real Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Ruibal; Roca, Fidalgo; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho.

Vuoi vedere Bilbao-Betis in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Bilbao-Betis sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA