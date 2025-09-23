La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Bilbao-Girona. Ti informiamo che con Bet365 puoi seguire Bilbao-Girona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di Bilbao-Girona su Bet365.
LIGA
Bilbao-Girona: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Bilbao-Girona in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Questa partita vede contrapposte due squadre che vivono momenti molto diversi in classifica: da una parte l’Athletic Bilbao, attualmente al settimo posto con 9 punti, intenzionato a rafforzare la propria presenza nelle zone alte della graduatoria; dall’altra il Girona FC, ultimo con appena un punto, che ha un disperato bisogno di una svolta per abbandonare il fondo della classifica.
La formazione basca, allenata da Ernesto Valverde, ha mostrato solidità davanti al proprio pubblico, ottenendo due successi e una sconfitta tra le mura amiche. Il Girona, guidato da Míchel, ha invece incontrato diverse difficoltà in questo inizio di stagione, faticando sia nei match casalinghi che lontano da casa.
Nel più recente scontro diretto tra le due squadre al San Mamés, l’Athletic si era imposto con un netto 3-0, un risultato che ancora pesa nei ricordi dei catalani. Alla luce di tutto ciò, la sfida si prospetta interessante e potrebbe rivelarsi cruciale per il cammino di entrambe le formazioni.
Le probabili formazioni di Bilbao-Girona—
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz; I.Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi. All.: Valverde.
Girona (4-5-1): Livakovic; Martinez, Frances, Blind, Moreno; Rincon, Martins, Solis, Ounahi, Asprilla; Vanat. All.: Michel.
