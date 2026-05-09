Bilbao, poche ore prima della partita, ha un modo tutto suo di trattenere il rumore. I tram scorrono lenti, i bar parlano sottovoce e San Mamés resta lì, enorme, immobile, come se stesse fingendo calma per non mostrare quello che ha dentro. Poi arriva il momento in cui tutto esplode.m Domenica 10 maggio 2026, alle 16:15, Athletic Bilbao e Valencia entreranno in uno stadio che in questo finale di stagione assomiglia più a una prova di resistenza emotiva che a un campo da calcio. L’Athletic sente l’Europa abbastanza vicina da poterla toccare. Il Valencia invece sente la zona retrocessione abbastanza vicina da non riuscire più a dormire tranquillo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BILBAO-VALENCIA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’Athletic Bilbao

La squadra di Valverde occupa l’ottavo posto ma vede ancora concretamente la possibilità di raggiungere le competizioni europee. Il successo per 4-2 nell’ultimo turno ha dato nuova energia a un gruppo che sembrava aver perso continuità nelle settimane precedenti. Il vero punto di forza dell’Athletic resta il rendimento casalingo. A Bilbao la squadra riesce ad aumentare ritmo, aggressività e intensità emotiva, trascinata da uno stadio che spesso diventa un fattore decisivo. Grande attenzione soprattutto a Nico Williams, tornato al gol e nuovamente al centro del gioco offensivo dei baschi.

Il momento del Valencia

Il Valencia continua invece a vivere una stagione piena di contraddizioni. I “Che” si trovano a metà classifica ma non possono ancora sentirsi realmente tranquilli. La squadra di Corberán fatica soprattutto lontano dal Mestalla, dove ha raccolto pochissimi punti nel corso della stagione. Inoltre, i problemi difensivi e le assenze stanno complicando ulteriormente il finale di campionato. Nonostante questo, il Valencia resta una squadra capace di colpire quando trova spazi e libertà per ripartire velocemente.

Probabili formazioni di Athletic Bilbao-Valencia

L’Athletic Bilbao dovrebbe confermare una struttura offensiva molto dinamica, con Sancet incaricato di legare centrocampo e attacco e Nico Williams pronto ad accendersi nell’uno contro uno. Ruiz de Galarreta sarà invece fondamentale nella gestione del possesso e dei tempi della partita.

Il Valencia dovrebbe rispondere con una squadra più prudente, anche a causa delle numerose assenze difensive. Gaya avrà un ruolo chiave sulla corsia sinistra, mentre Guerra e Rodriguez dovranno garantire equilibrio in mezzo al campo per evitare che l’Athletic possa prendere il controllo totale del ritmo gara.

Atletico Bilbao : Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Navarro, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Valencia : Dimitrievski; U. Nunez, Comert, Tarrega, Gayà; Rioja, Guerra, Rodriguez, Lopez; Ramazani, Sadiq.

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