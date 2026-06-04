La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB (serie al meglio delle 3) tra Bilbao e Valencia si gioca venerdì 5 giugno alle ore 19:00. Un confronto molto importante per le ambizioni delle due squadre, con in palio un posto nelle semifinali del massimo campionato spagnolo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Bilbao arriva a questo appuntamento con la volontà di sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico. La formazione basca proverà a giocare con grande intensità, cercando di tenere alto il ritmo e mettere pressione agli avversari per tutta la durata della gara.

Il Valencia, invece, si presenta con maggiore esperienza e con una delle rose più profonde della competizione. La squadra valenciana punterà su organizzazione, qualità tecnica e gestione dei possessi per provare a indirizzare la serie a proprio favore.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare energia e aggressività per restare in partita e mettere in difficoltà una delle favorite della competizione.

Il Valencia proverà invece a imporre il proprio basket fatto di organizzazione e qualità, cercando di controllare il ritmo della gara fin dalle prime battute.

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