Domenica 16 novembre alle ore 19:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Bills e Buccaneers. Guarda Bills-Buccaneers IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Bills-Buccaneers live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL
La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su Sisal, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Sisal, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Come accedere allo streaming?
Il momento delle due squadre—
Dopo un avvio di stagione strepitoso, i Buccaneers sembrano aver accusato una leggera flessione nelle ultime settimane. Nonostante ciò, la sconfitta casalinga contro i Patriots è stata comunque dignitosa, visto il livello dell’avversario, anche se ha messo in luce alcune difficoltà che la squadra dovrà risolvere. D’altro canto, i Buffalo Bills hanno alternato prestazioni eccellenti a risultati sorprendenti e deludenti, con l’ultima battuta d’arresto arrivata domenica scorsa contro i Dolphins, una sconfitta che ha lasciato qualche dubbio sulla loro solidità.
Nonostante qualche incertezza, la leadership dei Buccaneers nella NFC South appare ancora relativamente sicura, ma più per demerito delle altre squadre della divisione che per meriti propri. Tuttavia, i Bucs si troveranno ad affrontare i Bills con alcune importanti assenze, tra cui quelle di Bucky Irving e Chris Godwin, due giocatori fondamentali per il loro gioco offensivo. La loro mancanza potrebbe pesare più di quanto si pensi, soprattutto contro una squadra di alta qualità come Buffalo.
I Bills, al contrario, non hanno attualmente grandi problemi legati alla formazione, con tutti i giocatori chiave a disposizione, e arriveranno a questa partita con un obiettivo ben chiaro: vincere a tutti i costi per rimanere in scia ai Patriots, che ora guidano la AFC East. Con la motivazione a mille e la necessità di fare punti per non perdere terreno nella divisione, i Bills sono indubbiamente i favoriti per questo incontro. Sebbene i Buccaneers siano una squadra da non sottovalutare, la solidità e la profondità del roster di Buffalo, unita alla loro condizione fisica migliore, li rendono i principali candidati alla vittoria in questa sfida.
