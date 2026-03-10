Dove vedere Birmingham-Qpr in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Birmingham-Qpr: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

10 marzo 2026

Mercoledì 11 marzo alle ore 20:45 allo stadio St Andrew's Stadium si affrontano Birmingham City e Queens Park Rangers. Le due squadre arrivano alla sfida con l’obiettivo comune di interrompere una serie negativa di risultati e rilanciarsi in classifica in questo finale di stagione del campionato inglese. Scopri come seguire la partita gratuitamente e continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — Il Birmingham City sta attraversando un periodo complicato. La squadra allenata da Chris Davies è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato in modo significativo la corsa verso le posizioni playoff. Dopo i ko contro Millwall e Middlesbrough, è arrivata anche la battuta d’arresto contro il Charlton Athletic. Un risultato che ha raffreddato le speranze di rimonta della squadra.

Situazione simile per il Queens Park Rangers, che ha visto ridursi drasticamente le possibilità di entrare nella zona playoff dopo tre sconfitte consecutive contro Southampton, Sheffield United e Middlesbrough. I londinesi stanno attraversando una fase difficile e cercano punti per evitare di scivolare ulteriormente nella parte bassa della classifica.

I probabili quintetti di Birmingham-Qpr — Il Birmingham dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidando il ruolo di riferimento offensivo a Jay Stansfield. Alle sue spalle agirà una linea di trequartisti composta da Roberts, Ducksch e Gray, pronti a supportare l’attacco e creare occasioni da gol. Il Queens Park Rangers dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2, puntando sulla coppia offensiva formata da Kone e Smyth.

Birmingham (4-2-3-1): Allsop; Iwata, Klarer, Neumann, Wagner; Paik, Solis; Roberts, Ducksch, Gray; Stansfield.

QPR (4-4-2): Walsh; Mbengue, Dunne, Edwards, Morgan; Vale, Hayden, Varane, Saito; Smyth, Kone.