Blackburn-Derby in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Probabili formazioni, analisi e streaming gratis di Blackburn Rovers-Derby County (Championship, 8 novembre 2025)

Stefano Sorce 7 novembre - 11:48

Sabato 8 novembre 2025, alle 13:30, l’Ewood Park ospiterà la sfida tra Blackburn Rovers e Derby County, valida per la 15ª giornata della Championship inglese. Guarda ora Blackburn-Derby GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Blackburn-Derby in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida dell'Ewood Park comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Blackburn-Derby in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Blackburn-Derby sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Blackburn Rovers, guidato da Valerien Ismael, è reduce da una preziosa vittoria per 1-0 contro il Bristol City, un risultato che ha dato fiducia a un gruppo che finora ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso. La squadra ha mostrato una discreta compattezza nelle ultime uscite, ma il problema principale resta la fase difensiva: 17 gol subiti in 14 partite segnalano la necessità di maggiore equilibrio tra i reparti. Tuttavia, l’Ewood Park è sempre stato un campo ostico per gli avversari, e i Rovers cercheranno di sfruttare il fattore casa per ottenere un successo fondamentale in chiave salvezza.

Dall’altra parte, il Derby County di John Eustace arriva in buona forma, con 4 vittorie nelle ultime 5 gare. L’ultima, un 2-1 contro il Hull City, ha confermato la crescita della squadra, che sembra aver trovato una buona identità di gioco. I Rams hanno segnato 18 gol e ne hanno subiti altrettanti, sintomo di un equilibrio generale ma anche di qualche calo di concentrazione difensiva. In trasferta, però, il Derby ha alternato prestazioni convincenti a gare più opache, e questo potrebbe rappresentare un punto debole contro un Blackburn solido tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Blackburn-Derby — Blackburn (3-4-1-2): Pears, Miller, McCloughlin, Ribeiro, Alebiosu, Tronstad, Gardner-Hickman, De Neve, Henriksson, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Ismael.

Derby (4-2-3-1): Zetterstrom, Forsyth, Sanderson, Clarke, Elder, Ozoh, Langas, Clark, Morris, Brereton Diaz, Agyemang. Allenatore: Eustace.

Non perdere Blackburn-DerbyIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Championship comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.