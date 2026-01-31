Blackburn–Hull: preview, statistiche e probabili formazioni Championship

Blackburn–Hull City è una partita che mette a confronto due squadre in momenti opposti. I Rovers sono in difficoltà e lottano per uscire dalla zona retrocessione

La Championship mette in scena una sfida dagli equilibri molto chiari sulla carta ma tutt’altro che banale sul campo. Blackburn-Hull City si affrontano sabato 31 gennaio 2026 a Ewood Park, con i Tigers intenzionati a proseguire la loro corsa promozione e i padroni di casa chiamati a reagire per non sprofondare ulteriormente in zona retrocessione.

Il momento delle due squadre — Il Blackburn Rovers vive uno dei periodi più delicati della propria stagione. La squadra di Valérien Ismaël non vince da otto partite consecutive e si trova attualmente al 22° posto, a un solo punto dalla salvezza ma con una fiducia ai minimi termini. I Rovers hanno raccolto pareggi e sconfitte nelle ultime settimane, mostrando difficoltà soprattutto nel gestire i momenti chiave delle partite. L’ultimo 1-1 casalingo contro il Watford ha evitato una nuova sconfitta, ma non ha cambiato il quadro generale: una squadra che fatica a creare continuità e che subisce spesso l’iniziativa avversaria. L’obiettivo immediato resta quello di interrompere l’emorragia di risultati negativi, sfruttando il fattore campo.

Situazione completamente diversa per l’Hull City, autentica rivelazione della stagione. I Tigers occupano il quarto posto e arrivano a Ewood Park con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Sergej Jakirović ha vinto sette delle ultime nove partite e si presenta come una delle formazioni più in forma dell’intera Championship.

Probabili formazioni di Blackburn-Hull — Il Blackburn Rovers dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, affidandosi a una linea difensiva rimaneggiata e a Cantwell come principale riferimento creativo. L’Hull City risponderà con un 4-2-3-1 equilibrato, puntando sulla fisicità offensiva e sulla qualità tra le linee.

Blackburn Rovers (4-2-3-1): Toth; Miller, O’Riordan, McLoughlin, Cashin; Baradji, Tronstad; Jorgensen, Cantwell, Morishita; Ohashi

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Hughes, Egan, Famewo; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Hirakawa; McBurnie.

