La Championship mette in scena una sfida dagli equilibri molto chiari sulla carta ma tutt’altro che banale sul campo. Blackburn-Hull City si affrontano sabato 31 gennaio 2026 a Ewood Park, con i Tigers intenzionati a proseguire la loro corsa promozione e i padroni di casa chiamati a reagire per non sprofondare ulteriormente in zona retrocessione.
Blackburn–Hull: preview, statistiche e probabili formazioni Championship
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Blackburn Rovers vive uno dei periodi più delicati della propria stagione. La squadra di Valérien Ismaël non vince da otto partite consecutive e si trova attualmente al 22° posto, a un solo punto dalla salvezza ma con una fiducia ai minimi termini. I Rovers hanno raccolto pareggi e sconfitte nelle ultime settimane, mostrando difficoltà soprattutto nel gestire i momenti chiave delle partite. L’ultimo 1-1 casalingo contro il Watford ha evitato una nuova sconfitta, ma non ha cambiato il quadro generale: una squadra che fatica a creare continuità e che subisce spesso l’iniziativa avversaria. L’obiettivo immediato resta quello di interrompere l’emorragia di risultati negativi, sfruttando il fattore campo.
Situazione completamente diversa per l’Hull City, autentica rivelazione della stagione. I Tigers occupano il quarto posto e arrivano a Ewood Park con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Sergej Jakirović ha vinto sette delle ultime nove partite e si presenta come una delle formazioni più in forma dell’intera Championship.
Probabili formazioni di Blackburn-Hull—
Il Blackburn Rovers dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, affidandosi a una linea difensiva rimaneggiata e a Cantwell come principale riferimento creativo. L’Hull City risponderà con un 4-2-3-1 equilibrato, puntando sulla fisicità offensiva e sulla qualità tra le linee.
Blackburn Rovers (4-2-3-1): Toth; Miller, O’Riordan, McLoughlin, Cashin; Baradji, Tronstad; Jorgensen, Cantwell, Morishita; Ohashi
Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Hughes, Egan, Famewo; Hadziahmetovic, Slater; Joseph, Gelhardt, Hirakawa; McBurnie.
