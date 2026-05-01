La Championship inglese propone una sfida delicata in chiave salvezza: Blackburn-Leicester, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Blackburn, diciannovesimo con 52 punti, vuole allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, mentre il Leicester, ventitreesimo a quota 43 punti, è chiamato a fare punti pesanti per restare in corsa per la permanenza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Valerien Ismael, si presenta con un 3-4-1-2 equilibrato, puntando su organizzazione e inserimenti offensivi. Morishita agirà alle spalle della coppia Ohashi-Gudjohnsen, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Leicester, guidato da Marti Cifuentes, risponde con un 4-2-3-1 che punta su qualità e velocità negli ultimi metri. Mavididi, Reid e Issahaku agiranno alle spalle di Ayew, cercando di sfruttare gli spazi e rendere pericolosa ogni ripartenza. Con 43 punti, gli ospiti hanno bisogno di un risultato positivo per alimentare le speranze di salvezza.

Le probabili formazioni di Blackburn-Leicester

Ci si attende una partita molto combattuta e intensa, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio. Il Blackburn proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo, mentre il Leicester cercherà di restare compatto e colpire nei momenti giusti. In una sfida così delicata, la gestione dei dettagli e la concretezza sotto porta potranno fare la differenza.

Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael

Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Marti Cifuentes

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