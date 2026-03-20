Blackburn-Middlesbrough: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida dai contorni opposti quella tra Blackburn e Middlesbrough, protagoniste di un match che mette in palio punti pesantissimi nel trentanovesimo turno di Championship. Da una parte c’è una squadra chiamata a lottare con determinazione per la salvezza , dall’altra una formazione che continua a inseguire ambizioni di vertice e il sogno promozione .

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