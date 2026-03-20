Sfida dai contorni opposti quella tra Blackburn e Middlesbrough, protagoniste di un match che mette in palio punti pesantissimi nel trentanovesimo turno di Championship. Da una parte c’è una squadra chiamata a lottare con determinazione per la salvezza, dall’altra una formazione che continua a inseguire ambizioni di vertice e il sogno promozione.
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Qui Blackburn—
Il Blackburn arriva a questo appuntamento con il bisogno concreto di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione, in una fase della stagione in cui ogni punto può risultare decisivo per la salvezza. La squadra è chiamata a dare continuità e a sfruttare il fattore campo per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti.
Qui Middlesbrough—
Il Middlesbrough, invece, si presenta con ambizioni ben diverse, determinato a restare agganciato alla vetta e a proseguire la propria corsa verso la promozione. Servirà però mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi che potrebbero compromettere il cammino nelle ultime giornate.
Blackburn-Middlesbrough, probabili formazioni—
Blackburn (3-4-2-1): Tóth; Carter, McLoughlin, Cashin; Alebiousu, Gardner-Hickman, Forshaw, Ribeiro; Morishita, Cantwell; Ohashi. Allenatore: Michael O’Neill
Middlesbrough (4-1-4-1): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Morris; Browne, Hackney, McGree, Sarmiento; Conway. Allenatore: Kim Hellberg
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