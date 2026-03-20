derbyderbyderby streaming Blackburn-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

Diretta TV e Streaming Gratis

Blackburn-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

Blackburn Ipswich efl
Blackburn-Middlesbrough: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Sfida dai contorni opposti quella tra Blackburn e Middlesbrough, protagoniste di un match che mette in palio punti pesantissimi nel trentanovesimo turno di Championship. Da una parte c’è una squadra chiamata a lottare con determinazione per la salvezza, dall’altra una formazione che continua a inseguire ambizioni di vertice e il sogno promozione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Championship:

  • Guarda ora Blackburn-Middlesbrough GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Blackburn-Middlesbrough in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Blackburn-MiddlesbroughPer non perderti nemmeno un minuto di Southampton-Norwich, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Qui Blackburn-Middlesbrough: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

    —  

    BLACKBURN MIDDLESBROUGH CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Blackburn-Middlesbrough in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Blackburn

    —  

    Il Blackburn arriva a questo appuntamento con il bisogno concreto di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione, in una fase della stagione in cui ogni punto può risultare decisivo per la salvezza. La squadra è chiamata a dare continuità e a sfruttare il fattore campo per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti.

    Qui Middlesbrough

    —  

    Il Middlesbrough, invece, si presenta con ambizioni ben diverse, determinato a restare agganciato alla vetta e a proseguire la propria corsa verso la promozione. Servirà però mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi che potrebbero compromettere il cammino nelle ultime giornate.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Blackburn-Middlesbrough, probabili formazioni

    —  

    Blackburn (3-4-2-1): Tóth; Carter, McLoughlin, Cashin; Alebiousu, Gardner-Hickman, Forshaw, Ribeiro; Morishita, Cantwell; Ohashi. Allenatore: Michael O’Neill

    Middlesbrough (4-1-4-1): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Morris; Browne, Hackney, McGree, Sarmiento; Conway. Allenatore: Kim Hellberg

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Championship:

  • Guarda ora Blackburn-Middlesbrough GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Blackburn-Middlesbroughin streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Blackburn-Middlesbrough, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Monza-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
    Ravenna-Livorno, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA