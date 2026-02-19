Lo streaming gratis della gara di campionato Blackburn-Preston: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 11:56)

Il campionato inglese propone una sfida interessante tra Blackburn e Preston, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 21:00. I padroni di casa occupano la diciannovesima posizione con 35 punti e cercano un risultato utile per allontanarsi dalla zona più calda della classifica, mentre il Preston è settimo a 48 punti, pienamente in corsa per un piazzamento playoff.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Blackburn-Preston in streaming gratis:

Dove vedere Blackburn-Preston in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Blackburn-Preston è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Blackburn, diciannovesimo con 35 punti, attraversa una fase delicata e ha bisogno di continuità per risalire la graduatoria. La squadra di Valerien Ismael punta su compattezza e intensità per sfruttare il fattore campo.

Il Preston, settimo a 48 punti, sta vivendo una stagione positiva e guarda con ambizione alla zona playoff. La formazione allenata da Paul Heckingbottom si distingue per equilibrio tattico e solidità difensiva, caratteristiche che le hanno permesso di mantenere un buon rendimento.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Blackburn-Preston mettono a confronto due assetti differenti. Il Blackburn dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, cercando qualità tra le linee a supporto delle due punte. Il Preston risponde con il 3-5-2, modulo che garantisce densità a centrocampo e copertura sugli esterni.

Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael

Preston (3-5-2): Iversen, Gibson, Lindsay, Storey, Vukcevic, Armstrong, Whiteman, Devine, Small, Smith, Osmajic. Allenatore: Paul Heckingbottom