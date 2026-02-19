Il campionato inglese propone una sfida interessante tra Blackburn e Preston, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 21:00. I padroni di casa occupano la diciannovesima posizione con 35 punti e cercano un risultato utile per allontanarsi dalla zona più calda della classifica, mentre il Preston è settimo a 48 punti, pienamente in corsa per un piazzamento playoff.
La diretta streaming
Blackburn-Preston diretta tv live: formazioni e streaming gratis
Dove vedere Blackburn-Preston in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Blackburn-Preston è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.
Il momento delle due squadre—
Il Blackburn, diciannovesimo con 35 punti, attraversa una fase delicata e ha bisogno di continuità per risalire la graduatoria. La squadra di Valerien Ismael punta su compattezza e intensità per sfruttare il fattore campo.
Il Preston, settimo a 48 punti, sta vivendo una stagione positiva e guarda con ambizione alla zona playoff. La formazione allenata da Paul Heckingbottom si distingue per equilibrio tattico e solidità difensiva, caratteristiche che le hanno permesso di mantenere un buon rendimento.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Blackburn-Preston mettono a confronto due assetti differenti. Il Blackburn dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, cercando qualità tra le linee a supporto delle due punte. Il Preston risponde con il 3-5-2, modulo che garantisce densità a centrocampo e copertura sugli esterni.
Blackburn (3-4-1-2): Toth, McLoughlin, Wharton, Miller, Neve, Gardner-Hickman, Trondstad, Alebiousu, Morishita, Ohashi, Gudjohnsen. Allenatore: Valerien Ismael
Preston (3-5-2): Iversen, Gibson, Lindsay, Storey, Vukcevic, Armstrong, Whiteman, Devine, Small, Smith, Osmajic. Allenatore: Paul Heckingbottom
