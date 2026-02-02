derbyderbyderby streaming Blackburn-Sheffield, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Martedì sera, a Ewood Park, va in scena il recupero tra Blackburn Rovers e Sheffield Wednesday, gara rinviata lo scorso dicembre a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco. È uno scontro diretto delicatissimo tra due squadre in grande difficoltà, con punti pesanti in palio nella corsa salvezza del campionato inglese.

Guarda ora Blackburn-Sheffield GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Dove vedere Blackburn-Sheffield in diretta TV e streaming gratis

Blackburn-Sheffield sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Blackburn-Sheffield sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    —  

    Il Blackburn arriva a questa sfida in piena crisi. Dopo un avvio discreto, i Rovers hanno rallentato bruscamente, scivolando al 22° posto con appena una vittoria nelle ultime settimane. La squadra di Valérien Ismaël non vince in campionato da otto partite e ha raccolto un solo successo da novembre, pagando una fase difensiva fragile e una produzione offensiva limitata.

    Situazione ancora più complessa per lo Sheffield Wednesday, fanalino di coda della classifica. Penalizzati da pesanti detrazioni di punti e da una stagione segnata da problemi societari e infortuni, gli Owls sono ancora a secco di risultati concreti. Una sola vittoria stagionale, appena 18 gol segnati e sette sconfitte consecutive senza reti all’attivo raccontano la portata delle difficoltà. L’obiettivo resta quello di chiudere con dignità e provare a interrompere una serie negativa ormai lunghissima.

    Le probabili formazioni di Blackburn-Sheffield

    —  

    I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1, modulo offensivo con cui il Blackburn proverà a passare subito in vantaggio. Lo Sheffield, invece, risponde con un folto centrocampo a quattro e ben tre attaccanti: Cadamarteri, Yates e McNeill.

    Blackburn Rovers (4-2-3-1): Toth; Alebiosu, O’Riordan, McLoughlin, Cashin; Baradji, Tronstad; Morishita, Cantwell, Jorgensen; Gudjohnsen.

    Sheffield Wednesday (3-4-3): Cooper; Palmer, Otegbayo, Cooper; Valery, Heskey, Ingelsson, Adaramola; Cadamarteri, Yates, McNeill.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

