Dove vedere Blackburn-Sheffield in diretta TV e streaming gratis

Martedì sera, a Ewood Park, va in scena il recupero tra Blackburn Rovers e Sheffield Wednesday, gara rinviata lo scorso dicembre a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco. È uno scontro diretto delicatissimo tra due squadre in grande difficoltà, con punti pesanti in palio nella corsa salvezza del campionato inglese.

Il momento di forma delle due squadre — Il Blackburn arriva a questa sfida in piena crisi. Dopo un avvio discreto, i Rovers hanno rallentato bruscamente, scivolando al 22° posto con appena una vittoria nelle ultime settimane. La squadra di Valérien Ismaël non vince in campionato da otto partite e ha raccolto un solo successo da novembre, pagando una fase difensiva fragile e una produzione offensiva limitata.

Situazione ancora più complessa per lo Sheffield Wednesday, fanalino di coda della classifica. Penalizzati da pesanti detrazioni di punti e da una stagione segnata da problemi societari e infortuni, gli Owls sono ancora a secco di risultati concreti. Una sola vittoria stagionale, appena 18 gol segnati e sette sconfitte consecutive senza reti all’attivo raccontano la portata delle difficoltà. L’obiettivo resta quello di chiudere con dignità e provare a interrompere una serie negativa ormai lunghissima.

Le probabili formazioni di Blackburn-Sheffield — I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1, modulo offensivo con cui il Blackburn proverà a passare subito in vantaggio. Lo Sheffield, invece, risponde con un folto centrocampo a quattro e ben tre attaccanti: Cadamarteri, Yates e McNeill.

Blackburn Rovers (4-2-3-1): Toth; Alebiosu, O’Riordan, McLoughlin, Cashin; Baradji, Tronstad; Morishita, Cantwell, Jorgensen; Gudjohnsen.

Sheffield Wednesday (3-4-3): Cooper; Palmer, Otegbayo, Cooper; Valery, Heskey, Ingelsson, Adaramola; Cadamarteri, Yates, McNeill.