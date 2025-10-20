Blackburn-Sheffield, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 20:46)

Domani, 21 ottobre, alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio di uno dei match più avvincenti della prossima giornata di Championship, quello tra Blackburn Rovers e Sheffield United. Due squadre che hanno iniziato particolarmente a rilento la propria stagione e si ritrovano, dopo dieci giornate, rispettivamente al terzultimo e penultimo posto. Ci sarà quindi battaglia sul campo, cercando di invertire il trend negativo contro una diretta rivale per la salvezza. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Blackburn-Sheffield, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida di Championship tra Blackburn e Sheffield, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio inglese in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Blackburn-Sheffield” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Sorprendentemente ci ritroviamo a parlare della sfida tra Blackburn e Sheffield come uno scontro per la salvezza. Infatti, le due squadre sono rispettivamente terzultima e penultima in Championship, il che significa ventiduesima e ventitreesima su ventiquattro. Un inizio disastroso. Nelle ultime cinque partite il Blackburn ne ha vinta soltanto una, ma al match di domani approccia ben tre sconfitte nelle ultime quattro. Ha dato invece qualche timido segno di ripresa lo Sheffield, dato che nell'ultima giornata di campionato ha battuto, tra le mura amiche, il Watford, grazie al gol di O'Hare.

Visualizza questo post su Instagram

Le probabili formazioni di Blackburn-Sheffield — Entrambe le squadre scendono in campo con un folto centrocampo ed una difesa a tre. I rispettivi moduli, infatti, variano soltanto per quanto riguarda la gestione del pallone nel reparto avanzato. Il Blackburn infatti gioca con due punte ed un trequartista a sostegno; lo Sheffield, dal canto suo, coadiuva la sua punta con due riferimenti alle sue spalle. Dato che lo Sheffield, inoltre, è reduce da una vittoria, molto probabilmente non cambierà molto la formazione di partenza, cercando continuità con questo undici.

Blackburn Rovers (3-4-1-2): Balázs Tóth; Lewis Miller, Scott Wharton, Sean McLoughlin; Ryan Hedges, Ryan Alebiosu, Gardner-Hickman, Sondre Tronstad; Axel Henriksson; Andri Gudjohnsen, Yuki Ohashi.

Sheffield United (3-4-2-1): Michael Cooper; Japhet Tanganga, Mark McGuinness, Ben Mee; Chiedozie Ogbene, Djibril Soumaré, Sydie Peck, Sam McCallum; Callum O´Hare, Tyrese Campbell; Louie Barry.

Non perdere Blackburn-Sheffield, il match di Championship disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.