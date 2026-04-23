Serie in equilibrio, ma sensazioni completamente diverse. Al Moda Center, il 25 aprile 2026 alle ore 04:00, i Portland Trail Blazers ospitano i San Antonio Spurs per una Gara 3 che può spostare davvero il peso della serie. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PORTLAND BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS SU BET365

Dove vedere Portland Blazers-San Antonio Spurs in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle squadre

Portland ha fatto quello che serviva: riportare tutto in parità e dimostrare che può stare dentro la serie. Non con perfezione, ma con durezza. La vittoria in Gara 2 è arrivata sporcando il gioco, abbassando la qualità complessiva e portando la partita su un piano più fisico ed emotivo. È esattamente il tipo di contesto che favorisce una squadra giovane e intensa.

San Antonio, invece, ha perso qualcosa di fondamentale. Non solo una partita, ma un riferimento. L’uscita di Wembanyama ha cambiato completamente la struttura difensiva e offensiva degli Spurs. Senza di lui, la squadra perde protezione del ferro, intimidazione e anche sicurezza nei possessi chiave. Diventa più leggibile, più attaccabile.

Probabili quintetti base

Portland con Henderson a guidare, supportato da Holiday per equilibrio e difesa, Avdija come seconda opzione offensiva, Camara per impatto fisico e Clingan a presidiare il ferro. Una squadra che vive di ritmo e aggressività.

San Antonio con Fox in regia, Castle e Vassell sugli esterni per creare punti, Barnes a dare esperienza e Kornet sotto canestro, chiamato a un lavoro molto più pesante senza Wembanyama.

Portland Trail Blazers: Henderson; Holiday, Avdija; Camara; Clingan.

San Antonio Spurs: Fox; Castle, Vassell; Barnes; Kornet.

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