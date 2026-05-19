Dove vedere Boca Juniors-Cruzeiro in diretta tv e streaming gratis

La Copa Libertadores entra nella sua fase decisiva e tra le sfide più attese della quinta giornata del Gruppo D c’è sicuramente quella tra Boca Juniors e Cruzeiro. Le due squadre si affronteranno nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, in una Bombonera pronta a trasformarsi ancora una volta in una bolgia per spingere il Boca verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione continentale. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Boca Juniors sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, ma in Copa Libertadores continua a restare pienamente in corsa per il passaggio del turno. La squadra argentina ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti, mostrando comunque carattere soprattutto nelle partite casalinghe. La vittoria ottenuta in Cile contro Universidad Católica aveva dato entusiasmo all’ambiente, grazie anche alle ottime prove dei suoi uomini più esperti.

Il Cruzeiro, dal canto suo, si presenta a Buenos Aires con fiducia e consapevolezza. I brasiliani hanno dimostrato di poter competere ad alto livello in questo girone, grazie ad una squadra equilibrata e molto organizzata tatticamente. Il successo ottenuto all’andata contro il Boca ha dato ulteriore convinzione alla formazione brasiliana, che ora vuole confermarsi anche lontano da casa.

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Cruzeiro

Il Boca dovrebbe affidarsi ancora una volta all’esperienza e alla qualità dei suoi uomini migliori, con Leandro Paredes chiamato a gestire i ritmi della partita in mezzo al campo. Il Cruzeiro, invece, punterà molto sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci. Matheus Pereira rappresenta il principale uomo di fantasia della squadra brasiliana, mentre Kaio Jorge sarà il riferimento offensivo incaricato di mettere in difficoltà la retroguardia argentina.

Boca Juniors (4-4-2): Marchesín; Advíncula, Figal, Ayrton Costa, Blanco; Zenón, Paredes, Ascacíbar, Velasco; Merentiel, Bareiro. Allenatore: Martínez.

Cruzeiro (4-2-3-1): Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Walace; Matheus Pereira, Christian, Wanderson; Kaio Jorge. Allenatore: Leonardo Jardim.

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