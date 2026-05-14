Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20:45, Dalymount Park si accenderà come un vecchio palco rock illuminato dai riflettori della notte irlandese. Bohemian-Drogheda United non sarà soltanto una partita di campionato: sarà ritmo, caos, emozione e tensione, proprio come una canzone che parte lenta e poi esplode all’improvviso. I Bohemians arrivano con la voglia di continuare a inseguire le zone alte della classifica, mentre il Drogheda vuole dimostrare di poter rovinare i piani di chiunque. E in Irlanda, soprattutto di sera, certe partite sembrano quasi concerti: pubblico addosso al campo, atmosfera elettrica e novanta minuti che possono cambiare umore a un’intera città. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BOHEMIAN-DROGHEDA CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Bohemian-Drogheda in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle squadre

Il Bohemian continua a vivere una stagione fatta di equilibrio ma anche di parecchi rimpianti. La squadra ha perso pochissimo nelle ultime settimane, ma i numerosi pareggi hanno rallentato la corsa verso le posizioni più alte della classifica. L’ultima vittoria contro il Dundalk ha però riportato entusiasmo e soprattutto fiducia offensiva. La formazione di Dublino tende a mantenere il controllo del possesso palla, cercando di schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Il problema, però, resta la continuità offensiva: troppo spesso il Bohemian costruisce molto senza riuscire a concretizzare quanto prodotto. Dal punto di vista difensivo la squadra concede poco territorialmente, ma ogni errore tende a pesare parecchio. Proprio per questo il match contro il Drogheda rischia di diventare molto più complicato di quanto dica la classifica.

Il Drogheda United arriva invece da una vittoria importante contro il Derry City, successo che ha dato ossigeno e fiducia a una squadra che continua ad alternare buone prestazioni a blackout improvvisi. Gli ospiti hanno un’identità molto più verticale rispetto ai Bohemians. Tendono a lasciare il pallone agli avversari per poi colpire rapidamente negli spazi, soprattutto grazie alla velocità di Davis e alla qualità tecnica di Kavanagh. Il limite principale resta la fase difensiva: il Drogheda concede parecchio e fuori casa fatica spesso a mantenere ordine per tutta la durata della partita. Nonostante questo, la squadra ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque quando riesce a giocare con intensità e aggressività.

Probabili formazioni di Bohemian-Drogheda United

Il Bohemian dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 molto offensivo, cercando di controllare il ritmo della partita attraverso il possesso palla. Devoy e Tierney avranno il compito di gestire la costruzione del gioco, mentre Vaughan e Rooney proveranno a creare superiorità sugli esterni. Davanti spazio a Whelan, chiamato a sfruttare i movimenti tra le linee e le difficoltà difensive del Drogheda.

Il Drogheda United dovrebbe invece confermare una struttura più prudente e verticale. Brennan e Farrell avranno il compito di dare equilibrio in mezzo al campo, mentre Kavanagh agirà da riferimento tecnico alle spalle di Doyle. Grande attenzione anche alla velocità di Warren Davis nelle transizioni offensive.

Bohemian (4-2-3-1): Chorazka; Morahan, Hickey, Byrne, Todd; Tierney, Devoy; Vaughan, McDonnell, Rooney; Whelan.

United Bridge (4-2-3-1): Talley; Agbaje, Keeley, Bolger, Kane; Brennan, Farrell; Oluwa, Kavanagh, Davis; Doyle.

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