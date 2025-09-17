Bolivar-Atletico Mineiro, dove vedere la gara in Diretta TV e Streaming

Bolivar-Atletico Mineiro, quarti di finale di Coppa Sudamericana: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 09:42)

La Copa Sudamericana entra nel vivo. Mercoledì 17 settembre lo stadio Hernando Siles di La Paz sarà il teatro di una sfida ad altissima quota: il Bolívar affronta l’Atlético Mineiro per l’andata dei quarti di finale. Una partita che mette di fronte due filosofie diverse: il coraggio e la tradizione boliviana contro la potenza e la profondità tecnica del calcio brasiliano.

Dove vedere Bolivar-Atletico Mineiro in Diretta TV e in streaming LIVE — BOLIVAR ATLETICO MINEIRO COPPA SUDAMERICANA TV STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per i quarti di finale d'andata della Coppa Sudamericana, Bolivar-Atletico Mineiro, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì 18 settembre alle ore 02:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Bolivar — Il club di La Paz si presenta con il vento in poppa: negli ottavi di finale ha dominato il Cienciano, imponendosi sia all’andata che al ritorno. La squadra allenata da [nome allenatore, se vuoi lo cerchiamo] ha trovato compattezza e solidità, alimentando i sogni dei tifosi di rivedere il Bolívar protagonista a livello internazionale.

Oltre al buon momento di forma, c’è un’arma che potrebbe fare la differenza: i 3.600 metri di altitudine dello stadioHernando Siles, un fattore spesso decisivo contro avversari meno abituati a giocare in condizioni così estreme.

Qui Atletico Mineiro — Il “Galo” non ha avuto vita facile negli ottavi: ha superato il Godoy Cruz solo al termine di una serie tiratissima, mostrando carattere e resistenza. Con il tecnico Gabriel Milito alla guida, il Mineiro combina esperienza e talento, con giocatori di caratura internazionale pronti a lasciare il segno.

La pressione, però, è tutta sulle spalle dei brasiliani: il club è chiamato a confermare il suo ruolo da grande favorito della competizione e sa che uscire con un buon risultato dalla trasferta in Bolivia significherebbe ipotecare il passaggio del turno in vista del ritorno a Belo Horizonte.

Bolivar-Atletico Mineiro, probabili formazioni — BOLIVAR (4-2-3-1): Lampe, Gariglio, Sagredo, Torres, Sagredo; Justiniano, Catano; Melgar, Velasquez, Matheus, Canteruccio. Allenatore: Benat San Josè

ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Everson; Natanael, Lyanco, Hugo, Alonso; Franco, Alexsander; Cuello, Scarpa, Arana; Rony. Allenatore: Jorge Sampaoli