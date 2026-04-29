A certe altitudini non si gioca una partita normale, si gioca una partita diversa. Bolivar-Fluminense, in programma giovedì 30 aprile 2026, nasce dentro questo contesto: ritmo spezzato, gestione delle energie e dettagli che pesano più del solito. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BOLIVAR-FLUMINENSE CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Bolivar arriva da una fase un po’ instabile, ma con un segnale forte nell’ultima uscita: il 6-0 in campionato ha ridato fiducia e soprattutto entusiasmo dopo il cambio in panchina. In Libertadores, però, manca ancora il salto: un punto in due gare e difficoltà nel gestire i momenti chiave. In casa, però, cambia tutto. L’altitudine del Hernando Siles non è solo un fattore, è un’arma. Il Bolívar spinge, accelera e spesso riesce a indirizzare le partite proprio nella seconda parte.

Il Fluminense, invece, ha iniziato male il girone e si trova già con le spalle al muro. Le prestazioni recenti in campionato hanno riportato un po’ di equilibrio, ma in Libertadores la squadra non ha ancora convinto, soprattutto in trasferta. Il dato che pesa? Poca incisività offensiva fuori casa, e in una gara del genere può diventare decisivo.

Probabili formazioni Bolivar-Fluminense

Il Bolívar dovrebbe partire con Carlos Lampe tra i pali, protetto da una linea difensiva in cui spiccano Jesús Sagredo e Xavier Arreaga, con Echeverría a completare il reparto. Sulle corsie si muovono Saavedra e gli esterni pronti a spingere, mentre in mezzo al campo Justiniano e Melgar avranno il compito di dare equilibrio e ritmo alla manovra. Davanti, tanta qualità e movimento: Alemán e Oyola agiranno alle spalle di Cauteruccio, vero riferimento offensivo.

Il Fluminense, invece, si affida all’esperienza di Fábio in porta, con una difesa guidata da Samuel Xavier e Guilherme Arana sugli esterni, mentre al centro spazio a Jemmes e Freytes. In mediana, toccherà a Bernal ed Hércules gestire il possesso e provare a rallentare i ritmi imposti dall’altitudine. Sulla trequarti, qualità e dinamismo con Savarino, Serna e Canobbio, chiamati a supportare John Kennedy, unico vero riferimento offensivo vista l’assenza di diversi titolari.

Bolívar (4-2-3-1): Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría, Saavedra; Justiniano, Melgar; Oyola, Alemán, Romero; Cauteruccio.

Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Bernal, Hércules; Savarino, Serna, Canobbio; John Kennedy.

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