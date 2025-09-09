Bolivia-Brasile, una sfida che per la formazione ospita potrebbe sembrare a tratti un'amichevole, visto che il pass per il prossimo Mondiale è ormai realtà. C'è però chi, come i padroni di casa, nutre ancora qualche speranza di partecipare al Campionato del Mondo che si terrà in estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Diretta TV e Streaming
Bolivia-Brasile: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis
Dove vedere Bolivia-Brasile in diretta Tv e in streaming gratis—
BOLIVIA BRASILE QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Bolivia-Brasile, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) all'Estadio Municipale di El Alto. La gara valida per la 18ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Bolivia—
La squadra di Villegas arriva con l’acqua alla gola: serve solo vincere per restare in corsa per lo spareggio mondiale. È a -1 dal Venezuela, ma paga una differenza reti pesantissima (-19 contro -7). Giovedì scorso è crollata 3-0 in Colombia, confermando le solite difficoltà lontano da casa. Ora si aggrappa all’altitudine di El Alto come ultima carta da giocare.
Qui Brasile—
La Seleção si presenta già qualificata e reduce da due vittorie di fila: 1-0 al Paraguay e 3-0 al Cile. Ancelotti ha convinto con un gioco fluido e un modulo molto offensivo (4-2-4 mascherato), nonostante le assenze di big come Vinícius e Rodrygo. In Bolivia si gioca “solo” il secondo posto, ma la squadra sembrerebbe aver ritrovato entusiasmo e nuove certezze, con giovani come Wesley ed Estevão.
Bolivia-Brasile, probabili formazioni—
BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Medina, Haquin, Morales, Sagredo; Matheus, Vaca, Villamil; Paniagua, Terceros, Roberto Fernandez. Ct: Oscar Villegas.
BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Estevao, Raphinha, Gabriel Martinelli; Joao Pedro. Ct: Carlos Ancelotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA