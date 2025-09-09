Bolivia-Brasile , una sfida che per la formazione ospita potrebbe sembrare a tratti un'amichevole, visto che il pass per il prossimo Mondiale è ormai realtà. C'è però chi, come i padroni di casa, nutre ancora qualche speranza di partecipare al Campionato del Mondo che si terrà in estate in Canada , Messico e Stati Uniti .

La squadra di Villegas arriva con l’acqua alla gola: serve solo vincere per restare in corsa per lo spareggio mondiale. È a -1 dal Venezuela , ma paga una differenza reti pesantissima (-19 contro -7). Giovedì scorso è crollata 3-0 in Colombia, confermando le solite difficoltà lontano da casa. Ora si aggrappa all’ altitudine di El Alto come ultima carta da giocare.

Qui Brasile

La Seleção si presenta già qualificata e reduce da due vittorie di fila: 1-0 al Paraguay e 3-0 al Cile. Ancelotti ha convinto con un gioco fluido e un modulo molto offensivo (4-2-4 mascherato), nonostante le assenze di big come Vinícius e Rodrygo. In Bolivia si gioca “solo” il secondo posto, ma la squadra sembrerebbe aver ritrovato entusiasmo e nuove certezze, con giovani come Wesley ed Estevão.