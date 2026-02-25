Staccare il pass per gli ottavi: questo è l’obiettivo dei rossoblù, ma dovranno vedersela con i norvegesi. Ecco dove assistere la gara

Domenico Ciccarelli Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 09:16)

Allo Stadio Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca il pass per gli ottavi di UEFA Europa League contro il Brann di Freyr Alexandersson. La squadra rossoblù, forte dell’1-0 ottenuto in Norvegia, davanti a propri tifosi vorrà superare i playoff senza molti problemi, anche se l’avversario è comunque ostile e, non a caso, in terra emiliana già ha ottenuto uno 0-0 lo scorso 6 novembre nella Phase League. Scopriamo quindi dove vedere Bologna-Brann in diretta tv e streaming live.

Dove vedere Bologna-Brann in diretta TV e streaming gratis — La gara di UEFA Europa League tra il Bologna e il Brann sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. La sfida del Dall’Ara, dunque, dove vede impegnati la squadra rossoblù con la formazione norvegese si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre — Il Bologna dopo un periodo di totale buio sembra aver ritrovato la giusta quadra: nelle ultime tre uscite sono arrivate tre vittorie, tra cui quella appunto contro il Brann all’andata. La squadra norvegese, invece, con il campionato momentaneamente fermo, in Europa League negli ultimi mesi ha avuto un cammino molto altalenante, ma gli uomini di Freyr Alexandersson sanno come uscire dai momenti difficili.

Bologna-Brann: le probabili formazioni — Il Bologna dovrà fare a meno di Miranda, uscito per infortunio contro l’Udinese: al suo posto è pronto Zortea. Vincenzo Italiano si affida a Castro. Freyr Alxandersson, invece, dovrebbe schierare il consueto 4-3-3, con Haaland come punta di riferimento.

Bologna (4‑2‑3‑1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Zortea; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Brann (4‑3‑3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Myrhe, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson.