Bologna-Milan, dove vedere il posticipo di Serie A in tv e streaming LIVE

I rossoneri affronteranno una trasferta molto difficile, ma vuole portare a casa la vittoria per continuare ad inseguire i cugini nerazzurri

Jacopo del Monaco 2 febbraio - 21:00

Tra le partite che andranno in scena in questa settimana figura quella tra il Bologna ed il Milan e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Rossoblù e rossoneri, infatti, nella giornata di domani chiuderanno la ventitreesima giornata di Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si terrà presso lo Stadio Renato Dall'Ara. Nel match d'andata, disputato nel mese di settembre, il Diavolo ha vinto a San Siro grazie alla prima rete italiana di Luka Modrić.

Bologna-Milan, dove vedere l'incontro — Il posticipo della massima competizione nazionale tra i due club metterà in palio tre punti molto importanti. Il Diavolo vuole continuare ad inseguire l'Inter, ma avrà davanti a sé i rossoblù che vogliono vincere davanti al proprio pubblico. Il match tra Bologna e Milan sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano si trova alla nona posizione in classifica avendo totalizzato 30 punti. Nelle ultime cinque gare disputate, i rossoblù hanno giocato in due competizioni differenti: campionato, dove hanno collezionato una vittoria in casa del Verona (2-3) e due sconfitte prima tra le mura amiche contro la Fiorentina (1-2) e poi in trasferta subendo una rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Genoa; Europa League, ottenendo un pareggio per 2-2 contro il Celtic ed una vittoria per 0-3 ai danni del Maccabi Tel-Aviv.

Il Milan allenato da Massimiliano Allegri, dal canto suo, occupa la il secondo posto in classifica con 47 punti, otto in meno rispetto ai cugini nerazzurri. Nelle ultime cinque partite della massima divisione nazionale, i rossoneri hanno collezionato tre pareggi contro Genoa, Fiorentina e Roma tutti con lo stesso risultato, vale a dire 1-1, e due vittorie contro il Como (1-3) in trasferta nel recupero della sedicesima giornata di campionato e poi contro il Lecce a San Siro grazie al gol di testa realizzato da Niclas Füllkrug.

Probabili formazioni — Tra le fila della squadra di casa mancherà soltanto il portiere polacco Skorupski, espulso nel precedente match di campionato contro il Genoa. Torna a disposizione Lucumi, il quale partirà dalla panchina. Ballottaggi: Ferguson-Pobega, Cambiaghi-Rowe, Castro-Dallinga. Passando agli ospiti, invece, oltre a Giménez non ci saranno nemmeno Pulisic e Saelemaekers per infortunio. In attacco, dovrebbe giocare la coppia Füllkrug-Leão, in alternativa ci sarebbero Nkunku e Loftus-Cheek.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Leão. Allenatore: Allegri