La sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado si gioca mercoledì 11 marzo alle ore 20:45. Bologna arriva alla gara con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Partizan punta a confermare la propria competitività europea e ottenere un risultato positivo in trasferta.

Dove vedere Bologna-Partizan in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Bologna-Partizan è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.