Bologna-Reggiana: dove vedere la partita in streaming e diretta

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match

Michele Massa 6 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 03:52)

Domenica 9 novembre alle 18:30 la Virtus Bologna ospiterà la Reggiana in un nuovo entusiasmante appuntamento della Lega A di basket, una sfida dal sapore emiliano che promette intensità e spettacolo. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Bologna-Reggiana IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Analizzando i precedenti ufficiali tra Virtus Bologna e Pallacanestro Reggiana, emergono dati interessanti che raccontano una rivalità ricca di equilibrio e intensità. Le due formazioni si sono affrontate complessivamente in 30 occasioni, con un bilancio leggermente favorevole ai padroni di casa di oggi. Che hanno conquistato 18 vittorie, contro le 12 ottenute dagli ospiti.

Sul piano offensivo, la Virtus Bologna ha mantenuto una media di 77,67 punti a partita, mentre la Reggiana si è fermata a 73,13, segno di una differenza contenuta ma significativa in favore dei bolognesi. Considerando entrambe le squadre, il punteggio totale medio delle sfide si attesta a 150,8 punti. Dato che conferma la tendenza a partite combattute e spesso caratterizzate da un ritmo offensivo sostenuto.

Dove vedere Bologna-Reggiana in diretta TV e streaming live — La sfida tra Bologna e Reggiana, in programma domenica 26 ottobre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365. Piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match. E' sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Bologna-Reggiana in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Bologna-Reggiana in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie A.