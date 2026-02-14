Bologna-Udine live: streaming gratis e diretta TV del match di LBA

Segui Bologna-Udine in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

La Segafredo Arena ospita il match di campionato valido per la 20esima giornata fra la Virtus Bologna e Udine. Il match è in programma domenica 15 febbraio alle ore 18 e vede sul parquet gli emiliani primi in classifica contro i friulani ottavi.

Preview di Virtus Bologna-Udine — Finisse oggi la regular season, Bologna-Udine sarebbe il match di primo turno dei playoff visto che in campo si sfidano la prima contro l'ottava. La Virtus viaggia a 15 vinte e 3 perse e arriva dall'importantissima vittoria in casa di Brescia per 87-79 trascinata da un Morgan con 16 punti.

Udine ha un record di 8 vinte e 10 perse e arriva da 2 vittorie consecutive, ultima delle quali 92-79 su Sassari grazie soprattutto ai 26 punti di Alibegovic. Interessante notare come i friulani non vincano contro Bologna dal 2008 anche se nel girone di andata le V Nere hanno faticato trovando il successo solo all'overtime.

I probabili quintetti di partenza di Bologna-Udine — Bologna in campo con Vildoza playmaker, Edwards guardia, Niang ala piccola, Jallow ala grande con Smailagic centro. Udine che risponde con Christon play, Zorikis guardia, Alibegovic e Bendzius ali e Mekowulu numero 5.

VIRTUS BOLOGNA - Vildoza, Edwards, Niang, Jallow, Smailagic. All. Ivanovic

UDINE - Christon, Zorikis, Alibegovic, Bendzius, Mekowulu. All. Vertemati