Bologna-Udine live: streaming gratis e diretta TV del match di LBA

Segui Bologna-Udine in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.
La Segafredo Arena ospita il match di campionato valido per la 20esima giornata fra la Virtus Bologna e Udine. Il match è in programma domenica 15 febbraio alle ore 18 e vede sul parquet gli emiliani primi in classifica contro i friulani ottavi.

Dove vedere Bologna-Udine in diretta TV e streaming gratis

Bologna-Udine è disponibile in diretta streaming gratis su SISAL che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, incluso tutto il campionato di basket italiano. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e il saldo attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Live Streaming
Live Streaming

Bologna-Udine sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e DAZN, ma per queste la piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bologna-Udine in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bologna-Udine nella sezione Live Streaming.

    • Preview di Virtus Bologna-Udine

    Finisse oggi la regular season, Bologna-Udine sarebbe il match di primo turno dei playoff visto che in campo si sfidano la prima contro l'ottava. La Virtus viaggia a 15 vinte e 3 perse e arriva dall'importantissima vittoria in casa di Brescia per 87-79 trascinata da un Morgan con 16 punti.

    Udine ha un record di 8 vinte e 10 perse e arriva da 2 vittorie consecutive, ultima delle quali 92-79 su Sassari grazie soprattutto ai 26 punti di Alibegovic. Interessante notare come i friulani non vincano contro Bologna dal 2008 anche se nel girone di andata le V Nere hanno faticato trovando il successo solo all'overtime.

    Bologna-Udine live: streaming gratis e diretta TV del match di LBA- immagine 3
    Momento no per le V Nere con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare ufficiali fra campionato e coppa. (Photo by Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bologna-Udine

    Bologna in campo con Vildoza playmaker, Edwards guardia, Niang ala piccola, Jallow ala grande con Smailagic centro. Udine che risponde con Christon play, Zorikis guardia, Alibegovic e Bendzius ali e Mekowulu numero 5.

    VIRTUS BOLOGNA - Vildoza, Edwards, Niang, Jallow, Smailagic. All. Ivanovic

    UDINE - Christon, Zorikis, Alibegovic, Bendzius, Mekowulu. All. Vertemati

